¿Qué pasará cuando el buque 'Furor' se acerque a aguas territoriales israelíes?

El presidente Sánchez ha aclarado que en ningún caso habrá un enfrentamiento con fuerzas israelíes

'Furor', el buque de la Armada que España va a enviar para proteger a la Flotilla está a punto de partir hacia el Mediterráneo Oriental. Según el presidente Sánchez, no se enfrentará a fuerzas israelíes en caso de incidente.

La misión de este Buque de Acción Marítima comienza ahora. Navegará durante unos tres días hasta llegar a la zona donde está ahora mismo la flotilla, unos 38 barcos se encuentran en Creta. Pronto partirán hacia Chipre para después iniciar una ruta hacia Israel y por último a Gaza

El 'Furor' estará cerca por si la flotilla necesita auxilio en algún momento. La pregunta es ¿qué pasará cuando se acerquen a aguas territoriales israelíes. Antes de llegar a esa zona es probable que Israel trate ya de impedir el avance.

Y, ¿qué pasará si la situación se descontrola? Israel ya ha interceptado flotillas similares recientemente y en 2010 un comando israelí asaltó otra flotilla. Se desencadenó un enfrentamiento y los soldados mataron a nueve miembros de la flotilla. Eso ocurrió en aguas internacionales a 130 km de la costa.

Hoy el presidente ha dado algunas pistas en una entrevista a la cadena CNN. Dice que en ningún caso habrá un enfrentamiento con Israel. "Para rescatarles en el caso de que las fuerzas israelíes ataquen la flotilla. A la pregunta de si puede convertirse en una confrontación con las fuerzas israelíes, el presidente lo ha negado tajantemente. "No, para nada. Lo único que haríamos será rescatar a los miembros de nuestra flotilla, solo para ofrecer esa seguridad", ha dicho el presidente.