Alberto Rosa 24 SEP 2025 - 18:34h.

La Flotilla de la Libertad a Gaza sufre un nuevo ataque con drones e interferencias en las comunicaciones a la altura de Grecia: "No nos disuadirán"

La Flotilla de la Libertad continúa su viaje rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria a los palestinos y acabar así con el bloqueo israelí. Desde su partida, los ocupantes de los barcos han denunciado varios ataques de drones a las embarcaciones, que ya navegan a la altura de Creta.

La última en hacerlo ha sido la coordinadora de Podemos en Islas Baleares, Lucía Muñoz. La española explica que en la última noche han sufrido varios ataques con drones, y reclama ayuda a los Gobiernos.

Al menos 11 explosiones. Varios barcos dañados. Se ha reportado un ataque químico. No hay heridos. Seguimos en alerta. La guerra psicológica no nos detendrá, seguimos hacia Gaza”, ha escrito Muñoz en su cuenta de X.

En su publicación, Muñoz adjunta un vídeo en el que se ve un impacto sobre el ‘Taigete’ uno de los barcos que forman parte de la flotilla. La dirigente de Podemos publicó mas tarde un vídeo desde el ‘Huga’, el barco en el que viaja ella.

“Hemos escuchado un impacto. Llevamos toda la noche con presencia de drones, muchos más que las noches anteriores. Unos 15 drones volando bajo y dando vueltas sobre todo”, comienza diciendo.

Muñoz alerta que cuatro de las embarcaciones han sido “objetivo de artefactos con olor a pólvora”. “Ahora mismo estamos en alerta con el protocolo de drones activado y todo apunta a que son amenazas. Forma parte de una guerra psicológica para que no sigamos con nuestro objetivo de llegar a Gaza y romper con el bloqueo criminal. Pedimos máxima difusión”, concluye la dirigente.