El análisis de Carlos Franganillo sobre el buque español que ayudará a la Flotilla: "Israel ya ha dicho que no permitirá que alcance su objetivo"

Carlos Franganillo, director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este jueves 25 de septiembre analizando los detalles sobre el envío del patrullero español militar para apoyar a la Flotilla que ofrecerá ayuda humanitaria en Gaza.

"Un patrullero español parte a esta hora hacia el Mediterráneo Oriental con una misión poco clara. El Gobierno ha ordenado que preste auxilio a los miembros de la flotilla que pretenden llevar ayuda humanitaria a Gaza, a pesar del bloqueo israelí", ha comenzado diciendo el presentador.

"Israel ya ha dicho que no permitirá que esa flotilla alcance su objetivo". La respuesta de Israel ha sido tajante ante el envío de este buque militar que pretende servir como apoyo para la Global Sumud Flotilla.