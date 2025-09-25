Nuria Morán 25 SEP 2025 - 10:34h.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado este jueves 25 de septiembre 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa, sobre la coalición del Gobierno: "El bloque de la legislatura se ha derretido de tanto usarlo"

Con las acusaciones del Tribunal de Cuentas sobre financiación ilegal de VOX, la polémica ausencia en el Congreso durante el minuto de silencio por las víctimas de Gaza y un claro ascenso en las encuestas, Santiago Abascal ha visitado el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.

Abascal tiene claro que Pedro Sánchez va a agotar su candidatura y se muestra preocupado por la legalidad de las próximas: "Su modelo es Maduro y va a hace todo lo posible por seguir en el poder hasta el 2027 y para que las próximas elecciones no se celebren en condiciones de normalidad y de legalidad. Me espero lo peor de Pedro Sánchez".

Sobre el fallo de las pulseras antimaltrato y la reacción del Gobierno, el líder de VOX ha argumentado: "Este Gobierno que se ha puesto la etiqueta del mas feminista de la historia tiene un problema de fanatismo ideológico y de incompetencia ilegal. Este es el Gobierno que ha puesto en la calle a los violadores, que ha puesto en peligro a las mujeres comprando a una guarrería... Las mujeres están cada vez más en peligro con pedro Sánchez y hay que hacer algo para defenderlas de verdad".

Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado si VOX es un partido de ultraderecha, Abascal ha respondido: "Si son de ultraderecha: No nos importan nada las etiquetas y no perdemos tiempo ni en ponérnoslas ni en quitárnoslas. Los españoles están en una situación gravísima y lo que tenemos que hacer es defenderlos -. Cada vez somos más pobres, encabezamos el paro en España y tenemos más problemas para acceder a la vivienda. Todo esto se debe a políticas migratorias, por políticas verdes que arruinan al campo y por políticas fiscales, todas ellas compartidas por el PP y el PSOE".

Santiago Abascal: "España necesita natalidad, no más inmigrantes"

Uno de los temas más polémicos es la posición de Vox con la inmigración, postura que Abascal ha vuelto a defender: "España necesita natalidad, no más inmigrantes. En este país hay muchísimos españoles en paro y muchísimos inmigrantes ilegales en paro. Lo que tenemos que apostar es por nuestra sociedad y no es que necesitemos más inmigrantes, es que necesitamos menos y hay que expulsar a todos los ilegales".

Santiago Abascal: "Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción"

Sobre si cree que Pedro Sánchez ha encontrado en el conflicto entre Palestina e Israel su 'no a la guerra', Santiago Abascal ha respondido: "Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del Presidente, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez respecto a Gaza que nos pone en una situación muy complicada que nos pone al lado de los más extremos. La guerra de Gaza comenzó por un ataque terrorista y por el secuestro masivo de personas que siguen sin ser liberadas. Para que acabe esta guerra tendría que haber un clamor masivo de la población pidiendo su liberación, pero esto no sucede.

"Yo estoy horrorizado con lo que sucede, pero también lo estoy viendo cómo Hamás asesina a la población", ha finalizado el líder del VOX.

Cuando todas las encuestas de intención de votos le disparan, Abascal deja claro que su intención es ganar y no tiene claro si podrían entenderse con el PP: "Yo siempre soy escéptico, pero hay realidades que no son hipótesis. El PP en Europa ha pactado con el PSOE y y o reo que en España pactarán después de las próximas elecciones".

Santiago Abascal, sobre las acusaciones de financiación ilegal: "Es todo mentira. Hay mucho resentido"

Sobre las acusaciones de financiación ilegal del partido lanzadas por la exdiputada balear de Vox, Abascal ha sido tajante: "Es falso todo lo que ha dicho. Esta noticia es vieja y lo han dicho más personas porque hay mucho resentido y dicen este tipo de cosas cuando salen de VOX. L o que sí que hay en los tribunales son investigaciones sobre la corrupción en el PP y en el PSOE".

La entrevista completa de Santiago Abascal en 'El Programa de Ana Rosa'