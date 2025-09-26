Los reyes y la princesa saludan a los miembros del Consejo de Gobierno de Navarra

Última hora de la princesa Leonor en Pamplona, en directo: los reyes de España acompañan a su hija en su estreno como princesa de Viana
Felipe VI y Letizia acompañan a la princesa Leonor en su primera visita oficial a Navarra
Felipe VI pide ante la ONU que Israel "detenga la masacre" en Gaza
NavarraLos reyes de España, Felipe y Letizia, visitan Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España.
Los reyes, junto a la princesa Leonor, realizan esta visita a Navarra en el primer viaje oficial de la heredera de la Corona a la Comunidad Foral y con el que quiere subrayar su vínculo a través del título que ostenta de princesa de Viana, que fue creado hace 602 años. Una intensa agenda llevará a los reyes y a la princesa durante el viernes y el sábado por Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre en Yesa, a Olite y a Tudela.
Momentos clave
La creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'
Los reyes y la princesa Leonor conocen el documento de creación del Principado de Viana
Pancarta de protesta ante la llegada de los reyes y la princesa
El rey Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor a su llegada al Palacio de Navarra junto a María Chivite
¿Qué hay detrás del título de príncipe de Viana?
El título príncipe de Viana es un título que ostenta Leonor de Borbón, junto a los de Asturias y de Girona, y que fue creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para su nieto Carlos de Trastámara, y equiparar de este modo el reino navarro a las otras coronas que habían ido creando títulos semejantes para los herederos al trono.
Fue el 13 de marzo de 1923 cuando la Diputación Foral y Provincial de Navarra, acogiendo una iniciativa del Ayuntamiento de Viana con motivo del quinto centenario de la creación del principado, acordó dirigirse al rey Alfonso XIII solicitando la rehabilitación del uso del título. La iniciativa alegaba que "el heredero del rey de España debe ostentar no solo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana".
Finalmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, el artículo 57.2 reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le correspondían los demás títulos vinculados.
Los reyes y la princesa saludan a los miembros del Consejo de Gobierno de Navarra
En el Salón del Trono, estancia principal del Palacio de Navarra, los reyes y la princesa han saludado a los diez miembros del Consejo de Gobierno que han asistido, todos menos la vicepresidenta segunda, Ana Ollo, de Geroa Bai; la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro, (Contigo Zurekin) y el consejero de Desarrollo, José María Aierdi, también de Geroa Bai.
La princesa Leonor y su firma en el libro de Oro del Palacio de Navarra
La visita ha continuado en la galería del Palacio de Navarra, donde la princesa de Asturias y de Viana ha firmado en el libro de Oro del Palacio de Navarra. Finalmente, en el Salón del Trono se han realizado una foto de grupo con el Consejo de Gobierno de Navarra y la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.
La creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'
El documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble' para su nieto Carlos de Trastámara está fechado en el 20 enero de 1423. Tras su fallecimiento, su hermana, que nunca se tituló como princesa de Viana, se convirtió en 1479 en la primera reina de Navarra llamada Leonor. Es un documento único, original, no existe otra copia, mediante el cual Carlos III, en el cénit de su reinado, dos años antes de fallecer, creó un título que fue totalmente novedoso para la Corona Navarra, asociado para siempre a la figura del heredero.
El jefe del Archivo Real y General de Navarra, Félix Segura, explica que este documento está escrito en romance navarro, este documento "permitió al Reino de Navarra equipararse a los grandes reinos de la Europa del momento, como Inglaterra y Francia, que también tenían la figura del heredero titulada". Además, entregaba al príncipe "un conjunto de villas, lugares, castillos, localizados en el extremo occidental del Reino, en una zona fronteriza, vulnerable a una posible invasión" y las convierte en "un territorio cohesionado" que "sería en adelante inseparable del reino de Navarra".
Asimismo, Segura ha indicado que "no se esconde un interés del propio monarca, íntimo o sentimental, hacia al propio nieto al que, de alguna manera, está galardonando". "Movido por la paternal afección y amor hacia su nieto, decide ensalzar su honor y dignidad con esta concesión" y "fortalecer y engrandecer la figura del futuro sucesor", ha subrayado.
Los reyes y la princesa Leonor conocen el documento de creación del Principado de Viana
Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa de Viana y de Asturias Leonor, han conocido el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble'.
En el Salón Isabelino, donde el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Félix Segura, les ha ofrecido explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble' para su nieto Carlos de Trastámara, fechado el 20 enero de 1423. Según ha indicado, tras su fallecimiento, su hermana, que nunca se tituló como princesa de Viana, se convirtió en 1479 en la primera reina de Navarra llamada Leonor.
María Chivite y Elma Saiz reciben a los reyes y a la princesa Leonor
Los reyes y la princesa han sido recibidos en la calle, en la entrada al Palacio, por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.
Pancarta de protesta ante la llegada de los reyes y la princesa
Antes de la llegada de los reyes y la princesa, la coalición Contigo-Zurekin ha mostrado su rechazo a la visita, con una pancarta precisamente ante el Monumento a los Fueros en la que se leía 'El futuro es república. Etorkizuna erreplubika da'.
Los reyes y la princesa Leonor comparten 'selfies' con los ciudadanos y aplausos ante el Palacio de Navarra
Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor han llegado este viernes sobre las 10.30 horas a Pamplona. A su llegada al Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, aguardaban decenas de personas que han aplaudido a los reyes y a la princesa, con repetidos gritos de 'Viva el Rey' o 'Viva la Princesa de Viana'. Felipe VI y Letizia y la princesa Leonor se han acercado a saludar a los ciudadanos que aguardaban su llegada a la entrada del Palacio de Navarra y muchos de los vecinos han aprovechado para hacerse 'selfies' con los tres. La Princesa Leonor incluso ha firmado autógrafos.
Además, los tres se han detenido unos minutos y han conversado con algunos de los ciudadanos que les aplaudían detrás de las vallas colocadas a ambos lados de la entrada del Palacio por la parte que da al Paseo Sarasate, frente al Monumento a los Fueros. La llegada de Felipe VI y Letizia y la princesa Leonor se ha producido ante una gran presencia de medios de comunicación y un fuerte despliegue policial. En un primer coche abriendo la comitiva viajaban los Reyes, seguidos en otro vehículo oficial por su primogénita.
El rey Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor a su llegada al Palacio de Navarra junto a María Chivite
Leonor, implicada con su formación militar en Murcia
Esta es la primera salida de la princesa Leonor de Murcia ya que se encuentra desde el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire de San Javier donde lleva a cabo su última etapa de formación militar tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada.
Las últimas paradas en la visita de los reyes y la princesa a Navarra
El sábado 27 de septiembre, los reyes y la princesa se trasladarán a Olite, donde acudirán al Palacio Real para viajar posteriormente a Tudela, donde visitarán su Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
El homenaje de los reyes y la princesa al Reino de Navarra
Tras la visita a Viana, los reyes y la princesa Leonor se trasladarán al Monasterio de San Salvador de Leyre, donde se encuentran los restos de los primeros monarcas navarros. Será en este histórico enclave donde Felipe VI, doña Letizia y la heredera de la Corona homenajearán a los reyes y al Reino de Navarra.
Se trata de una tradición iniciada en 1973 por la entonces Diputación Foral y que se celebra anualmente en el Monasterio de Leyre, pues en su Panteón Real están los restos de Sancho Garcés (804-824), Jimeno Íñiguez (824-836), Íñigo Arista (836-852), García Íñiguez (860-882), Sancho Garcés (905-926) y Sancho García Abarca (970- 994), entre otros.
¿Qué hay detrás del título de príncipe de Viana?
El título príncipe de Viana es un título que ostenta Leonor de Borbón, junto a los de Asturias y de Girona, y que fue creado hace más de 600 años por Carlos III el Noble para su nieto Carlos de Trastámara, y equiparar de este modo el reino navarro a las otras coronas que habían ido creando títulos semejantes para los herederos al trono.
Fue el 13 de marzo de 1923 cuando la Diputación Foral y Provincial de Navarra, acogiendo una iniciativa del Ayuntamiento de Viana con motivo del quinto centenario de la creación del principado, acordó dirigirse al rey Alfonso XIII solicitando la rehabilitación del uso del título. La iniciativa alegaba que "el heredero del rey de España debe ostentar no solo el principado castellano de Asturias, sino también el principado navarro de Viana".
Finalmente, con la aprobación de la Constitución de 1978, el artículo 57.2 reconoció al príncipe heredero de la corona de España el título de príncipe de Asturias, añadiendo a continuación que también le correspondían los demás títulos vinculados.
La visita de los reyes y la princesa a Viana
Tras visita al Palacio de Navarra y su saludo a María Chivite, los reyes y la princesa Leonor se trasladarán a Viana, donde se reunirán con la corporación municipal en la sede del Ayuntamiento para visitar más tarde en las ruinas de la iglesia de San Pedro la exposición organizada con motivo del sexto centenario del título príncipe de Viana.
La primera visita de la princesa Leonor a Navarra
El arranque de la visita oficial de los reyes la princesa a Navarra
La agenda oficial comenzará en Pamplona con la visita al Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral, donde los reyes y la princesa mantendrán un encuentro institucional con la presidenta de Navarra, María Chivite, y saludarán a los integrantes del Ejecutivo y representantes de las instituciones navarras.