Los reyes y la princesa saludan a los miembros del Consejo de Gobierno de Navarra

El documento original de la creación del Principado de Viana por el rey Carlos III 'el Noble' para su nieto Carlos de Trastámara está fechado en el 20 enero de 1423. Tras su fallecimiento, su hermana, que nunca se tituló como princesa de Viana, se convirtió en 1479 en la primera reina de Navarra llamada Leonor. Es un documento único, original, no existe otra copia, mediante el cual Carlos III, en el cénit de su reinado, dos años antes de fallecer, creó un título que fue totalmente novedoso para la Corona Navarra, asociado para siempre a la figura del heredero.

El jefe del Archivo Real y General de Navarra, Félix Segura, explica que este documento está escrito en romance navarro, este documento "permitió al Reino de Navarra equipararse a los grandes reinos de la Europa del momento, como Inglaterra y Francia, que también tenían la figura del heredero titulada". Además, entregaba al príncipe "un conjunto de villas, lugares, castillos, localizados en el extremo occidental del Reino, en una zona fronteriza, vulnerable a una posible invasión" y las convierte en "un territorio cohesionado" que "sería en adelante inseparable del reino de Navarra".

Asimismo, Segura ha indicado que "no se esconde un interés del propio monarca, íntimo o sentimental, hacia al propio nieto al que, de alguna manera, está galardonando". "Movido por la paternal afección y amor hacia su nieto, decide ensalzar su honor y dignidad con esta concesión" y "fortalecer y engrandecer la figura del futuro sucesor", ha subrayado.