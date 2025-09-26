Desde la web de Informativos Telecinco hemos charlado con la grafóloga Macarena Arnás para conocer cómo ha cambiado la escritura de la princesa

Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia: nuevo look, protestas y un lapsus

Este viernes, la princesa Leonor ha vuelto a acaparar todas las miradas en Navarra al estrenar oficialmente su título de princesa de Viana. Acompañada por los reyes Felipe VI y Letizia, la heredera al trono ha sido recibida en el Palacio de Navarra, donde ha firmado en el Libro de Oro, un gesto que no ha pasado desapercibido para los expertos.

Lo curioso no ha sido solo el acto en sí, sino su firma, que ha evidenciado cambios respecto a lo que solíamos ver. Para analizarla, desde la web de Informativos Telecinco nos hemos puesto en contacto con Macarena Arnás, experta en grafología y autora del libro 'Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la Grafología' (Editorial Almuzara), que nos desvela cómo la letra de Leonor ha cambiado y nos asegura que ya no escribe igual que antes.

Comparativa con años anteriores

Comparando su firma actual con la de años anteriores, en concreto en 2023 y 2024, el cambio es evidente: antes había "menor psicomotricidad gráfica, con un trazo más grande e inestable que refleja un carácter más infantil y sensible, junto a un fuerte apego familiar que se observa al firmar a la izquierda", nos señala Arnás.

Hace dos años, destacaba también la letra L, de Leonor, en su firma, "ejecutada por adelantado", un gesto que también realiza su padre y que, "aunque puede ser menos espontáneo, refleja necesidad de control y planificación", añade.

En 2024, la princesa empezó a firmar en el centro, las minúsculas "se redujeron" y la letra L adquirió mayor tamaño, lo que demostraba "mayor seguridad, autoestima y búsqueda de equilibrio, aunque con menor dependencia de la familia". Rasgos que coinciden con su creciente protagonismo en actos oficiales en medio de su formación militar.

Su letra actual y cómo afecta a su personalidad

Ahora, la rúbrica "ha vuelto a la izquierda", priorizando de nuevo, "lo familiar", sin embargo, hay grandes diferencias que reflejan cómo ha afectado a su personalidad.

"La escritura es más fluida y natural, con letras ligadas que evidencian pensamiento lógico, apertura social y necesidad de contacto, manteniendo, eso sí, una selectividad en el plano íntimo".

A grandes rasgos, su escritura define a "una mujer sensible y a la vez lógica, con un carácter selectivo y analítico", revela la experta. Asimismo, la experta aprecia "un equilibrio entre la lógica y la emoción, pero en los últimos años también evidenciaba un carácter más racional a pesar de su intrínseca sensibilidad".

En este sentido, ha ganado "psicomotricidad, mayor naturalidad y seguridad", lo que se traduce en la manera en la que "nos reflejamos en el plano social". "De algún modo, la letra va ganando autenticidad y ya no está tan influenciada por la cultura gráfica, que es la influencia que tenemos cuando nos enseñan a escribir en el colegio o según el sitio dónde hemos aprendido a escribir".

En definitiva, la evolución de la firma de Leonor indica que está lista para asumir un rol cada vez más relevante. Ha empezado a tener un carácter "menos influenciable por el entorno" y va "ganando aplomo", sentencia.