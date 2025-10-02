Junts apoyará el decreto para el embargo de armas a Israel y facilita su convalidación

Europa Press 02 OCT 2025 - 19:00h.

La formación catalana ha anunciado que votará a favor la próxima semana en el Congreso

El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel, pero podrá acordar excepciones de forma puntual y por interés general

Junts ha anunciado este jueves que la próxima semana votará a favor en el Congreso de la convalidación del decreto ley para el embargo de armas a Israel, facilitando así el camino para la ratificación de esta norma.

Fuentes de la formación independentista catalana han confirmado a Europa Press su intención de unir sus votos a los del PSOE, Sumar y el grueso de los socios de investidura de Pedro Sánchez, con excepción de Podemos, que considera insuficiente el contenido del decreto, y el PNV que aún no ha desvelado su voto, pero no será en contra.

Desde la formación morada, siguen sin aclarar si optarán por la abstención o directamente votarán 'no' una ley que est�á en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que para seguir vigente requiere del aval del Congreso.

El PNV, entre el "sí" y la abstención

Por su lado, fuentes del PNV han explicado a Europa Press que su intención es facilitar la convalidación del embargo aunque todavía no concretan si lo harán votando a favor o sus cinco diputados se quedarán en la abstención.

Las formaciones que hasta ahora han avanzado su apoyo al texto --PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís en el Mixto, Àgueda Micó-- suman 175 votos y se espera también el sí del exministro José Luis Ábalos, lo que llevaría a una mayoría absoluta de síes.

El PP tampoco ha querido desvelar el sentido de su voto, dejando abierta la puerta a votar en contra junto con Vox y, previsiblemente, Unión del Pueblo Navarro. Los tres suman 171 votos.