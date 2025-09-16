¿Por qué retrasa el PSOE el decreto de embargo de armas a Israel?

Iñaki Aguado 16 SEP 2025 - 15:48h.

"Si el presidente del Gobierno quiere hacer algo no anuncia una medida y dos semanas después tenemos un embargo de armas fantasma que no existe", dice Podemos

Sumar exige aprobar el decreto la semana que viene

Lo que está ocurriendo en Gaza no solo ha enfrentado al Gobierno con la oposición. También Sumar está siendo muy crítico con Pedro Sánchez por el paquete de medidas que anunció, por sorpresa y con carácter urgente que incluían un embargo de armas a Israel y que dos semanas después sigue sin presentarse ni aprobarse en el Consejo de Ministros. El PSOE ha dado las explicaciones pertinentes. según informa Iñaki Aguado.

"Desde el PSOE dicen que querían traerlo hoy al Consejo de Ministros, pero que el redactado del Real Decreto Ley para blindar el embargo de armas es de enorme complejidad y que en este momento hay abogados cambiando verbos en el texto para que sea lo más pulcro posible.

Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez

El presidente anunció ha dos semanas una batería de nueve medidas adicionales.

La primera de ellas es establecer la prohibición legal permanente de comprar y vender armas, munición y equipamiento militar a Israel mediante la "aprobación urgente de una real decreto que consolide jurídicamente el embargo de armas".

munición y equipamiento militar a Israel mediante la "aprobación urgente de una real decreto que consolide jurídicamente el embargo de armas". A ello se suma la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los Además, España denegará la entrada al espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes. También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

provenientes de los con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados. Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

prestados a los ciudadanos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. De la misma forma, se reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Sánchez ha anunciado igualmente el aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como un incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

"No es fácil pasar de las musas al teatro"

"No es fácil pasar de las musas al teatro" nos dicen en privado pero dejando claro que, a pesar de la presión de Sumar, la voluntad de todo el gobierno es sacarlo adelante: "Estará listo", dicen para el próximo martes.

Desde el PSOE están seguros de que se aprobará en el Congreso y esperan que para ese momento el PP se haya dado cuenta de que ante el genocidio en Gaza están equivocados. "La equidistancia", dice la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "va a perseguir al PP toda la vida".

Sumar y sus partidos aliados han expresado su malestar con el retraso en la aprobación del decreto de embargo de armas contra Israel anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigen al ala socialista que lo apruebe en el próximo Consejo de Ministros sin "más dilación". En esta línea ha avisado que no hacerlo sería un incumplimiento "flagrante" de un pacto entre socios del Ejecutivo.

Compromís espera que el retraso no se deba a "ministros rebeldes"

Uno de los dirigentes más contundentes ha sido el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, quien ha dicho esperar que esta demora sea únicamente por problemas técnicos, dado que si se está posponiendo ante la posibilidad de que haya "ministros rebeldes" dentro del PSOE exigirá al presidente que sean cesados.

"No es serio" que un anuncio "solemne" del presidente, máxime cuando es un tema "más sensible", lleve dos semanas demorándose. "Si lo que hay es ministros rebeldes a cumplir las órdenes del presidente, que van en la línea de la mayoría social, el presidente del Gobierno lo que debería hacer es cesarles", ha avisado Ibáñez.

Desde Sumar han explicado que han sido informados de un retraso en la presentación de dicho decreto que anunció Sánchez el 1 de septiembre. El descontento en sus filas es patente, dado que el anuncio de paquete de medidas contra Israel por el genocidio en Gaza fue un acuerdo entre socios y la "hoja de ruta imprescindible para que España tome acciones concretas" que la sociedad civil demanda.

"No deben dilatarse más en el tiempo", han trasladado para enfatizar que Sumar va a ser la "garantía" de que el compromiso del Gobierno no se retrase más.

"El decreto debe estar listo cuanto antes e incluirse en el orden del día del próximo Consejo de Ministros sin mayor dilación", ha zanjado.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se ha expresado en esta línea y ha urgido a que esta medida no puede "esperar ni un minuto más" y debe ser una realidad la semana que viene.

También ha dicho que no trabajan en otra hipótesis que no sea aprobar este decreto la semana que viene y, en consecuencia, no contemplan ausentarse de este órgano si no incluye el embargo de armas en el orden del día, como ha demandado IU.

Martínez Barbero ha manifestado que confía en que el PSOE ha retrasado las medidas por estrictas dificultades técnicas y no por otros motivos de carácter político. Dicho esto, ha proclamado que esas cuestiones técnicas deben estar resueltas el próximo martes.

IU pide a Sumar no acudir al Consejo de Ministros si no se aprueba

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha ido más allá en sus críticas, que ha volcado en Sumar hasta el punto de pedir a esta formación que si no se aprueba la semana que viene el decreto, pedirá que los ministros de Sumar no acudan a la reunión de los miembros Ejecutivo del próximo martes.

Sumar ha contestado que no trabajan en otra hipótesis que no sea aprobar este decreto la semana que viene y, en consecuencia, no contemplan ausentarse de este órgano si no incluye el embargo de armas en el orden del día.

Mientras, la dirigente de los Comunes y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, también se ha mostrado dura al exclamar que no vale "hacer anuncios que no se cumplen". Por ello, ha demandado al ala socialista en el Gobierno que "deje de marear" con el decreto de embargo de armas y lo traiga de forma inmediata. "No valen excusas", ha remachado la parlamentaria.

Más Madrid: el gobierno tiene maquinaria jurídica para elaborarlo

Tesh Sidi, de Más Madrid, ha saludado el "sprint" que está haciendo el Gobierno en este tema, pero ha insistido en que es "insuficiente" pues ya han pasado dos semanas desde que anunció el real decreto y aún no se ha aprobado. "Puede ser un tema complejo, pero el Gobierno tiene maquinaria jurídica y de asesoramiento suficiente para aprobarlo", ha señalado, al ser preguntada sobre la posibilidad de que el retraso se deba a problemas técnicos.

Respecto a la idea lanzada por el líder de Izquierda Unida, Sidi ha defendido que el Consejo de Ministros es un "espacio de diálogo imprescindible" para que Sumar traslade su posición sobre cada asunto.

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha destacado que la posición dentro del grupo Sumar es "unánime" y que ante miles de muertos en Gaza por parte del "Estado genocida" de Israel debe comportar ya un "decreto absoluto" del embargo a la compraventa de material militar, aparte de la ruptura de relaciones.

Mientras, la otra diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, también ha urgido al Gobierno a aprobar ya todas las medidas contra Israel anunciadas por Sánchez el pasado 8 de septiembre. "Ya no sé a qué espera el Gobierno y la UE en su conjunto a bloquear cualquier tipo de relación con Israel", ha indicado.

Los populares hablan de tacticismo. "Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes". Los populares insisten en que solo la Corte Penal Internacional puede decidir qué es genocidio y el Ejecutivo les acusa de "ceguera interesada".

Los episodios de choque entre nuestro país e Israel parecen haber llegado ya a cualquier límite .Y en esa escalada esta ma�ñana el gobierno respondía a los ataques a Sánchez del ministro de exteriores israelí llamando a Sánchez "antisemita y mentiroso", y ha convocando de nuevo a la encargada de negocios de la Embajada de Israel.