El Ministerio de Defensa ha anulado dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros. La decisión se adelanta a la aprobación del real decreto que prepara el Gobierno y que oficializará jurídicamente el embargo de armas a Israel. La cancelación corresponde a lanzacohetes, misiles entre otros y es un paso más en el rechazo de la comunidad internacional al genocidio israelí en Gaza.

El Departamento que dirige Margarita Robles sigue trabajando en el plan de desconexión tecnológica militar con Israel y en alternativas para que las Fuerzas Armadas dispongan de los programas que necesitan, según han informado a EFE fuentes de Defensa.

Entre los contratos anulados está la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra por un importe de 700 millones de euros, según informó de la cancelación la Plataforma de Contratación publica el pasado jueves.

Ese mismo día, también fue publicada la anulación de la adjudicación a la empresa PAP Tecnos Innovación SA, filial española de la empresa israelí Rafael, del contrato de compra de 168 misiles Spike, por un valor de 287,5 millones de euros.

"Tenemos reuniones permanentes con las industrias españolas para que ellos nos digan si el plan de desconexión que vamos a hacer, si los sustitutos para el Spike o para el Silam son posibles realizarlos en España. Y nos dicen que sí", explicó entonces la ministra a los diputados.

El real decreto que oficializa el embargo a Israel, pendiente del Gobierno

El Ejecutivo está ultimando esta medida, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es posible que su aprobación del Real Decreto se produzca la próxima semana. Se trata de un texto complejo de articular, cuyo contenido se tiene que ajustar su contenido al ordenamiento jurídico europeo, ha explicado fuentes gubernamentales.

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio para dar cuenta de los contratos de material de defensa con Israel, Robles ya aseguró que determinados programas como estos dos iban a ser sustituidos por tecnología española y aseguró que ello no tiene por qué implicar un retraso en los proyectos.

El real decreto forma parte de una batería de medidas anunciada por Sánchez y establecerá la prohibición legal de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.