Cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso tras el informe de la UCO sobre "chistorras","soles" y "lechugas"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refiere por primera vez a los sobres con dinero en efectivo y el membrete del Partido Socialista que aparecen en el informe de la UCO y en que se destapan supuestas mordidas con billetes de 500 euros.

"Elija bien sus batallas señor Feijóo porque para sobrecogedor, el Partido Popular", ha respondido Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso de los Diputados después de que el líder del PP haya apuntado a una presunta financiación ilegal del PSOE tras el informe de Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sánchez le ha recomendado leer "la página 28" del citado informe para ver que "sus acusaciones son absolutamente falsas".

El PP quiere que Sánchez comparezca en octubre

Feijóo ha anunciado este miércoles que el Grupo Popular citará este mes de octubre a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, una cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Se prevé que se esa comparecencia tenga lugar a partir del 23 de octubre, dado que hay que notificarlo con 15 días de antelación.

Esta comisión, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya 84 comparecencias, entre ellas la de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han desfilado por ella el exministro José Luis Ábalos y el exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

Fuentes del PP han reconocido que la decisión de citar a Sánchez se fraguó el pasado viernes, nada más conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que localiza pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos que no cuadran con lo aportado por el PSOE. Según añaden, ante la ausencia de explicaciones estos días por parte de Sánchez y el PSOE, Feijóo ha anunciado públicamente que le llamarán, después de meses amagando con hacerlo.

Los 'populares', que aún no han decidido quién será la persona encargada de dirigir el interrogatorio y formular las preguntas a Sánchez en esa comisión, recalcan que el presidente del Gobierno está "obligado a decir la verdad".