Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado

La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y rechaza dividir el caso Begoña Gómez pero avala investigar malversación

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido a la Audiencia de Madrid que corrija la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la pieza principal en la que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo a un juicio con jurado popular. "Es claramente irregular", ha manifestado.

Así consta en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado contra la resolución que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dictó el pasado 2 de octubre para transformar las diligencias de investigación en un procedimiento ante el tribunal del jurado, lo que se traduce en que en caso de ir a juicio Gómez sería juzgada por ciudadanos y no por jueces.

El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que la actuación de Peinado "es claramente irregular e incumple el tenor literal de la Ley del Jurado que impone al juez una valoración de los indicios existentes y su verosimilitud". Y afea a Peinado que no mencione ni recoja en su auto "ningún indicio" de que Begoña Gómez haya podido cometer los delitos que se le atribuyen. A su juicio, "no hay ninguna prueba" de que la esposa del jefe del Ejecutivo haya cometido los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La defensa descarta además que los tres investigados --Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés-- hayan cometido los delitos "de forma simultánea" o que haya existido concierto previo entre ellos.

Delitos no acreditados

Así las cosas, remarca que no hay razones para que Peinado transforme las diligencias en procedimiento del tribunal del jurado. "En definitiva, solo cabe concluir que los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hayan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas", ha recalcado.

Al hilo, ha subrayado que "aunque esto no fuera así" dichos delitos "no encajan en los supuestos de conexidad delictiva que se encuentran recogidos en la Ley del Jurado". A lo largo las 18 páginas del recurso, Camacho hace un repaso por cada uno de los delitos que las acusaciones populares achacan a Gómez y los descartó uno a uno.

Sobre el presunto tráfico de influencias, manifiesta que "no hay ni un solo elemento, declaración o documento que ponga de manifiesto la existencia de cualquier conducta desarrollada por Begoña Gomez en favor de cualquiera de los licitadores y, por supuesto, tampoco respecto de Barrabés".