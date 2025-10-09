El operador del sistema eléctrico asegura que no hablaban de un apagón sino de variaciones recientes de tensión

Red Eléctrica detecta “variaciones bruscas de tensión”, pero defiende que "no ha existido riesgo" en suministro

Red Eléctrica lanza un mensaje de tranquilidad y aclara que no ha hablado de “riesgo de apagón ni inminente ni generalizado”. El operador del sistema eléctrico asegura que se ha referido a variaciones recientes de tensión “que deben evitarse”. Así, explica que ha propuesto medidas que considera necesarias "para seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico".

Según EFE y Europa Press, la filial de Redeia publica el mensaje en redes sociales para dejar claro que no se ha puesto en peligro el suministro: "Desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico".

El objetivo es reformar la seguridad del suministro

Red Eléctrica destaca que el objetivo de estas medidas “es reducir las dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando”. Este revuelo ante la posibilidad de un nuevo apagón surgió después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informase de la apertura de la audiencia pública para aprobar modificaciones temporales y así reforzar el sistema eléctrico.

El organismo informó que los cambios serían temporales con el fin de “reforzar las herramientas del operador del sistema para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión". La noticia reabre el debate sobre el apagón que se vivió en España el pasado 28 de abril.

Se conseguirá actuar y mejorar las futuras respuestas, según la filial

El Partido Popular pedirá la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y de la CNMC, Cani Fernández, para que den explicaciones sobre "por qué seis meses después, los españoles siguen bajo la amenaza de un apagón".

La filial de Redeia sostiene que con estas medidas se conseguirá mejorar las futuras respuestas: "Se logra actuar sobre la generación que, por sus características técnicas, varía su producción de manera muy rápida".