Spain DC, asociación española de data centers, ha advertido de que la saturación de la red eléctrica amenaza con frenar inversiones estratégicas en centros de datos en España por valor de 58.000 millones de euros, poniendo en riesgo su competitividad en la próxima década. Informa en el vídeo Blanca Agost.

Según los datos aportados por el sector eléctrico, el 83,4% de la red se encuentra ya saturada y, solo en 2024, esta situación provocó la pérdida de inversiones en España de 60.000 millones de euros, explicó la patronal en un comunicado.

Plan urgente de inversión

"No tenemos un problema de generación, hay energía suficiente, lo que falla es la red. Estamos operando la economía del siglo XXI con infraestructuras del siglo XX", ha afirmado la directora ejecutiva de Spain DC, Begoña Villacís.

En este sentido, la exlíder de Ciudadanos defiende que en los primeros meses de 2025 España ha malgastado más energía renovable que en todo el año anterior debido a la falta de capacidad de la red para ofrecerla. "Toda la economía digital depende de los centros de datos", añade la exvicealcaldesa de Madrid.

"Esta situación evidencia que el problema no está en la producción, sino en una infraestructura incapaz de acompañar el crecimiento de la nueva economía digital. Esta desconexión entre oferta y demanda se agrava si se considera que España ha aumentado significativamente su capacidad de generación renovable en la última década, lo que refuerza el diagnóstico: la producción está creciendo, la demanda también, pero la red no acompaña", ha añadido.

Por todo ello, la asociación reclama un plan urgente de inversión y modernización de la red eléctrica para poder dar salida a la demanda actual y futura. En un buen escenario, el sector de los centros de datos prevé movilizar hasta 58.000 millones de euros en inversiones hasta 2030, lo que multiplicaría por siete su capacidad actual en sólo cinco años.

Cabe destacar que España es atractiva por la energía barata, la situación geográfica y la disponibilidad de suelo. Por ello, se encuentra ante una oportunidad histórica para volver a tener un papel relevante a nivel internacional.

Tres líneas de actuación

Spain DC plantea tres líneas de actuación. Primero, una planificación estratégica de la red con horizonte 2035 que integre la demanda digital como variable estructural y anticipe el despliegue de infraestructuras en zonas clave para el crecimiento económico.

Segundo, una inversión inmediata y focalizada en transporte y distribución, priorizando nodos con proyectos reales y ejecutables, y evitando que la red se vea ocupada por solicitudes especulativas que bloquean capacidad sin materializarse.

Y, en tercer lugar, una coordinación técnica y regulatoria real entre sector público y privado a través de mesas de trabajo donde participen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Gobierno, operadores de red y el propio sector digital.