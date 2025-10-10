El concejal de Laguna de Duero Juan Carlos Rodríguez ha señalado que no se reunirá con portavoces de la oposición por ser mujeres

Beatriz Artolazabal, caricaturizada como Hitler, denuncia un “nuevo episodio de acoso” de los jardineros de Vitoria

Compartir







El concejal de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), Juan Carlos Rodríguez, de la formación Independientes por Laguna, ha asegurado ante el pleno municipal que no se va a reunir a solas con las portavoces de los grupos de la oposición por ser mujeres y ante su temor a que le vayan a "acusar de cosas".

"Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre que estemos acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas", dijo Rodríguez entre las quejas de la oposición y de parte de los ciudadanos asistentes al pleno municipal, que debatía una propuesta de reprobación del mismo concejal de este municipio de 23.000 habitantes.

PUEDE INTERESARTE Investigada una edil de Plasencia por un presunto delito de odio a un compañero del PP

El revuelo generado en la sala llevó al alcalde a pedir silencio y a interrumpir la intervención, que prosiguió insistiendo en su propósito: "Tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar porque, visto las consideraciones, creo que podemos llegar a tener algún problema serio", ha resumido.

Las "actitudes violentas" y la "agresividad" del concejal a la salida de un pleno municipal el 26 de octubre

En el debate de la moción promovida por grupos del PSOE, Por Laguna e IU-Podemos, sus portavoces han denunciado las "actitudes violentas" y la "agresividad" del concejal a la salida de un pleno municipal celebrado el pasado 26 de octubre, en el vestíbulo, donde al parecer un grupo de vecinos le reprochó su gestión.

Según han explicado en el pleno los diferentes intervinientes, esta situación ha sido denunciada en los juzgados, por lo que se han remitido a lo que determinen, pero la oposición ha defendido la fórmula política de la reprobación para cuestionar la actitud del concejal, quien por su parte ha acusado a las portavoces de la oposición de "calumniar y difamar" con su relato de los hechos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El concejal ha reconocido que el pasado 26 de agosto protagonizó una "discusión acalorada" con un grupo de vecinos, pero ha argumentado que no utilizó la violencia porque tenía las de perder: "Me superaban en número e iba con las manos ocupadas al llevar mi portátil", ha argumentado el edil.

En un comunicado, el grupo IU-Podemos ha denunciado las “intolerables descalificaciones machistas” del concejal y ha criticado que esas palabras "no suscitaron reacción alguna por parte de sus socios de gobierno del PP y Vox".