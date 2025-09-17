Investigada una edil de Plasencia por un presunto delito de odio a un compañero del PP

La querella ha sido admitido a trámite y se han abierto diligencias por un presunto delito de odio

Un concejal del PSOE se enzarza en una pelea tras unos insultos a Pedro Sánchez durante las fiestas de Moncada, Valencia

La edil del Ayuntamiento de Plasencia, en Cáceres, Belinda Martín (PP) está citada a declarar la próxima semana en sede judicial por un presunto delito de odio y otro de injurias contra su excompañero en el Gobierno local Luis Domingo Díaz, quien ha denunciado alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI.

Domingo Díaz, también militante del PP y actual director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina, ha presentado una querella contra Martín por varios comentarios anónimos vertidos en un medio digital bajo pseudónimo y que, presuntamente, habrían sido escritos por la concejala. En ellos, el denunciante considera que se incluyen referencias ofensivas a su persona y alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI.

"Estoy muy mal, muy disgustado y muy decepcionado. Es muy desagradable saber que una compañera de partido, con quien además compartí escaño durante cuatro años en el Ayuntamiento, está detrás de los comentarios humillantes que se han vertido contra mi persona. Es muy desagradable y decepcionante", ha asegurado Díaz en declaraciones a EFE.

Expediente informativo a la edil

La querella ha sido admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital del Jerte, que ha abierto diligencias por un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y/o injurias graves con publicidad.

La dirección regional del PP ya ha anunciado que abrirá un expediente informativo a la edil. "Si se confirman, son muy graves", ha afirmado el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, en referencia a los hechos denunciados.

En este sentido, el exconcejal ha agradecido el apoyo mostrado por el PP tanto a nivel regional como provincial. "Yo confío en mi partido, me ha demostrado su apoyo y decidirá qué tiene que hacer", ha apuntado.