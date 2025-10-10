El vídeo recoge la declaración como testigo que hizo el jefe de gabinete de Ayuso el pasado 8 de enero

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que fue el propio Alberto González Amador quien le facilitó el contenido del 'email' del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quién le autorizó a difundirlo en un chat de prensa: "Sí, sí, sí".

El vídeo recoge la declaración como testigo que hizo el jefe de gabinete de Ayuso el pasado 8 de enero. El Tribunal Supremo ha autorizado a las defensas y las acusaciones el acceso a las grabaciones. Y lo ha hecho tras finalizar la fase de instrucción y dejar fijada la fecha del juicio, que se celebrará del 3 al 13 de noviembre.

“Sí, sí, sí”: así fue la declaración del jefe de gabinete de Ayuso

El alto tribunal juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrar a la 'Cadena SER' la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado a cambio de llegar a un acuerdo.

En el vídeo se ve a la defensa de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, interrogar al jefe de gabinete: "Volviendo, y disculpe la pregunta, ¿le autorizó entonces el señor González Amador para difundir el correo electrónico?". A lo que Miguel Ángel Rodríguez le responde: “Sí, sí, sí”.

Miguel Ángel Rodríguez volverá a declarar en noviembre

La defensa de la fiscal jefa insistió: "¿Quién le facilita el correo electrónico que usted cita literalmente y copia literalmente? ¿Es el propio señor González Amador? El jefe de gabinete de Díaz Ayuso respondió que "sí". Y volvieron a preguntarle: "¿Entonces no son ni doña Pilar Rodríguez ni el fiscal general del Estado (...) el que le facilita documentación respecto a los correos electrónicos?". Rodríguez contestó negativamente. "No, ni conozco a estos citados ni me tendrían que mandar nada a mí, me parece", apuntó.

"Yo sí doy a los periodistas después de esa publicación, la textualidad del email recibido por el señor abogado Neira de parte del señor fiscal Salto", reconoció el jefe de gabinete. Está previsto que Miguel Ángel Rodríguez vuelva a declarar en el juicio que se celebrará en noviembre.