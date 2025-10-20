El actual huso horario es el mismo que tiene Alemania y que se remonta a la época franquista

Pedro Sánchez propondrá a la UE acabar con el cambio de hora en 2026: "Ya no tiene sentido" y afecta negativamente a la salud

La comisión de expertos convocada por el Gobierno de Pedro Sánchez no llegó a un acuerdo, con respecto al cambio horario, en 2018. Así lo mostraron en un informe que publicaron en marzo de 2019. Estudiaron la conveniencia de modificar el actual huso horario pero al final no se planteó ningún cambio.

Según 'Europa Press', el actual huso horario es el mismo que tiene Alemania y que se remonta a la época franquista. El Gobierno explicó que la comisión de expertos no llegó a “una resolución concluyente por la gran cantidad de repercusiones de impacto”.

Los expertos recomiendan el horario de invierno

Los españoles prefieren quedarse en el horario de verano, pero los expertos recomiendan el de invierno. A nivel europeo, según el Ejecutivo, no se había producido ninguna conclusión concluyente aunque empezaron a estudiarlo de nuevo en 2021. La Comisión Europea presentó una propuesta en 2019 para acabar con los cambios de hora. Y, en principio, el 31 de marzo de 2019 iba a ser el último cambio que se haría en la Unión Europea.

Pese a ello, el Parlamento Europeo pidió retrasar la eliminación del cambio de hora a 2021. Ese año, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo pidió de nuevo acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE no se pronunció al respecto.

El último domingo de marzo es cuando se realiza el cambio de hora para adaptarse al horario de verano por lo que a las 02:00 de la madrugada, hora peninsular, se adelantan los relojes hasta las 03:00. El cambio se produce de nuevo el último domingo de octubre, para adaptarse al horario de invierno por lo que a las 03:00 de la madrugada los relojes se retrasan a las 02:00.