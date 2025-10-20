Logo de telecincotelecinco
El momento en el que José Luis Izquierdo, contable de la Gürtel, se duerme en pleno juicio

La 'cabezada' de José Luis Izquierdo, el contable de la Gürtel, durante el juicio en la Audiencia Nacional
Francisco Correa señala a su contable en Gürtel, José Lui Izquierdo, tras quedarse dormido en el juicio en la Audiencia NacionalInformativos Telecinco
El juicio por la última pieza de la trama Gürtel sobre la corrupción relacionada con el Partido Popular ha dejado este lunes una imagen curiosa. En la sala de vistas de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, se iniciaba el juicio a 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel, seguida por los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero.

Entre ellos se sentaba en el banquillo José Luis Izquierdo, contable de la trama, quien en un escrito dirigido al tribunal confesaba su implicación asegurando que “mis trabajos consistían en la contabilización y gestión de fondos en efectivo, anotando su origen y destino, siempre bajo las órdenes del señor Crespo y el señor Correa. También contabilicé y registré los fondos cuyo origen eran comisiones ilegales, extremo que se recoge en la documentación que se encontró, efectivamente, en una carpeta azul y que obra también en el pen drive que me fue intervenido”.

Dormido en mitad del juicio

Se trata de una maniobra que buscaba ver reducida su condena al reconocer de esta manera los supuestos encargados de las gestiones financieras de la evasión de capitales y fiscales para la trama corrupta.

Pero el momento que ha llamado la atención durante el juicio ha sido cuando Izquierdo ha mostrado síntomas de cansancio al tiempo que parecía quedarse dormido durante la declaración del principal cabecilla de la Trama, Francisco Correa.

Ha sido este al ver en el monitor de la sala el desvanecimiento de su colaborador sentado detrás de él quien se ha vuelto para llamar la atención a sus compañeros para que se interesasen por su estado de salud. Tras avisar al que está considerado su número dos en el entramado de la Gürtel, Pablo Crespo, este ha dado un toque a Izquierdo que se ha incorporado inmediatamente tras quedarse dormido en mitad del juicio

