El PP insiste en que esos pagos sin respaldo documental son indicios de la supuesta existencia de una caja B

Una jueza investiga si Santos Cerdán incurrió en falso testimonio en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

Desde el Partido Popular ven ya la posible existencia de contabilidad oculta dentro del Partido Socialista. Vox va más lejos y ha anunciado que acudirá a la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes del PP insisten en que todo apunta que esos “pagos sin respaldo documental" que señala el juez son los indicios de la supuesta existencia de esa caja B por la que exigirán explicaciones a Pedro Sánchez en el Senado el día 30, fecha de su comparecencia.

Santiago Abascal, líder nacional de Vox, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE "por posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales". Esta denuncia se produce tras "saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el PSOE", una acusación que basa en el último informe de la UCO en el marco del 'caso Koldo'.

"Esperamos llegar hasta el fondo del asunto", dice Abascal

El líder de Vox ha recalcado que incluso Pedro Sánchez ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, pero “no constan esas referencias a una caja con dinero en efectivo”. Abascal ha advertido que el Partido Socialista afirma que en las cuentas que han podido revisar “tiene todo su dinero en los bancos”.

Santiago Abascal ha destacado que los ciudadanos no pueden aguantar este tipo de situaciones en el ámbito político: "Esperamos llegar hasta el fondo del asunto en esta cuestión porque los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno del presidente del Gobierno".

La denuncia de Vox coincide con la decisión del juez Leopoldo Puente de citar como testigos al exgerente del partido, Mariano Moreno, y a la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, para aclarar los pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.