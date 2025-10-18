Iñaki Aguado Europa Press 18 OCT 2025 - 16:34h.

Pedro Sánchez dice que el PP está "desmantelando la base de la democracia" porque es "su única oportunidad de sobrevivir políticamente"

El presidente del Gobierno contestará "todo lo que sepa" en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado: "Desmontará los bulos del PP"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado este sábado del avance de la ultraderecha, tanto en Europa como en el resto del mundo, y ha acusado a las formaciones políticas de la derecha convencional de hacer seguidismo. Informa en el vídeo Iñaki Aguado.

"España no es una excepción; allí, la derecha convencional se ha convertido en otro satélite de la extrema derecha", ha indicado en la clausura del Congreso de los socialistas europeos, celebrado en Ámsterdam (Países Bajos), en la que ha englobado que las organizaciones de la derecha tradicional se han "rendido" a la ultraderecha a base de "copiar sus ideas y propuestas".

Pedro Sánchez arremete contra el PP

De este modo, sin hacer mención expresa, ha cargado contra el Partido Popular bajo la premisa de que "están dispuestos" a restringir el derecho al aborto, a negar la emergencia climática, a impedir las leyes sobre la memoria democrática y a retroceder en la lucha contra la violencia de género: "Están desmantelando la base de la democracia", ha aseverado.

"Lo hacen porque creen que es su única oportunidad de sobrevivir políticamente", ha enmarcado el líder del Ejecutivo para seguidamente apostillar que su proceder "no puede ser más naíf".

A este respecto, ha traído a colación como aviso a la derecha una cita del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy: "En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre acabaron dentro de él".

También ha indicado en relación a la derecha europea, con ánimo retórico y resonancias del pasado, que "cuántas veces deben repetir los mismos errores que llevaron a Europa a un desastre". "¿Alguna vez aprenderán las lecciones de la historia? Porque eso es exactamente lo que está pasando en Europa", ha proseguido.

Llamamiento para la unión de los progresistas

El jefe del Gobierno ha hecho entonces un llamamiento internacional para la unión de todas las fuerzas progresistas y ha enfatizado que, para ser creíbles, tienen que ser consistentes, coherentes y que no puede hablar dobles varas de medir.

"Todas las vidas tienen el mismo valor: en Ucrania, en Gaza o en cualquier otro lugar del mundo", ha expresado para, a continuación, avisar de que "aceptar dobles varas de medir arruinan la autoridad moral de Europa y desmantelan el sistema multilateral".

"Sé que enfrentamos muchas presiones. Pero debemos permanecer fuertes y determinados", ha alentado a sus compañeros de la internacional socialista para enmarcar que las políticas progresistas funcionan.

En este apartado, Sánchez ha reivindicado el papel de su Gobierno y ha destacado las proyecciones económicas que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) dan para España, así como que el 60% de la generación de energía procede de fuentes renovables.

"Estamos desmantelando, uno por uno, los viejos dogmas impuestos por la derecha durante y después de la crisis financiera de la década pasada", ha sentenciado. "Los medios internacionales lo han llamado el modelo español, pero prefiero llamarlo por lo que realmente es: el modelo de la socialdemocracia", ha añadido.

Por último, Sánchez ha urgido a poner el foco de la agenda europea en torno a cuestiones como la crisis de la vivienda, el avance en igualdad de género, el compromiso con una transición verde justa y la expansión del pilar social y de los derechos de los trabajadores.

Mirando hacia fuera del continente, ha remachado que "la autonomía estratégica es el único camino para prevenirnos de ser vasallos de cualquier persona".