Presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio

Tendrían pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización del Gobierno, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

Así lo ha dado a conocer este viernes la Audiencia Nacional, que ha detallado que también investiga a otros dos directivos y que el juez instructor ha levantado el secreto de las actuaciones.

Según el magistrado, tendrían pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno

Y añade que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

Los tres investigados en esta causa, iniciada raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar por el juez como investigados el próximo 12 de noviembre.