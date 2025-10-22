El buque se dirige hacia el puerto de Hadera con 170.000 toneladas de carbón

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado que el buque ‘Navios Felix’ ha atracado en Ceuta, vulnerando las previsiones del real decreto ley aprobado por el Gobierno. En un comunicado han destacado que este barco, procedente de Sudáfrica, es uno de los principales suministradores de carbón a Israel.

El buque se dirige hacia el puerto de Hadera con 170.000 toneladas de carbón. Este material forma parte de la “red internacional de suministro energético del genocidio, sin el que sería imposible sostener las gravísimas vulneraciones de derechos contra el pueblo palestino", según ‘EFE’.

Las fuentes portuarias de Ceuta no han confirmado el atraque del buque

La Red ha resaltado que atracar en Ceuta contraviene con el real decreto ley 10/2025, de 23 de septiembre. Esta norma prohíbe el tránsito por puertos españoles de combustibles o materiales con posible uso militar destinados a Israel. En el real decreto, aprobado por el Gobierno español, establece que "se denegarán las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener un uso final militar".

Las fuentes portuarias de Ceuta no han confirmado el atraque del buque o si ha estado fondeado en las inmediaciones del puerto. Según la aplicación Marine Traffic, el navío ya no está en Ceuta y otra app de movimiento de buques muestra que abandonó la zona a las 12:15 horas de este miércoles tras haber llegado a las 01:14 horas.