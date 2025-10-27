Adriana Pérez Julio Muley 27 OCT 2025 - 22:02h.

El presidente del Constitucional es el anfitrión de la sexta edición de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebrará esta semana en Madrid

El Tribunal Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Carles Puigdemont

Es el anfitrión de la sexta edición de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, pero Cándido Conde-Pumpido no es ajeno al principal foco que atañe a su tribunal; el recurso de Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía.

“Es un tema que tenemos que estudiar, tenemos que valorar y finalmente tendremos que sentenciar. Y nosotros efectivamente somos completamente ajenos a cualquier condicionamiento de carácter político”, explica Conde Pumpido. Lanza un claro y nítido mensaje al Alto Tribunal; si validan la amnistía, tendrán que aplicarla. “Cuando sentenciemos, nuestra sentencia será obligatoria para todos los poderes del Estado”.

Conde-Pumpido reclama la atención a un Congreso que acogerá a más de 300 juristas de 122 tribunales. Consciente de las críticas que recibe su tribunal, como una corte dividida en bloques, donde las mayorías imponen su criterio, Pumpido defiende una independencia judicial (tema que estará sobre la mesa en la Cumbre) ante los factores externos que la amenazan.

“Por un lado son las interferencias políticas a través de críticas de aquellos políticos cuyas demandas no han sido estimadas y que no están de acuerdo con las sentencias”. El presidente se marca un claro objetivo. “Creo que este Congreso reforzará la independencia de nuestro tribunal y de todos los tribunales que participan”. Salir reforzados en un momento clave donde las críticas al poder judicial están a la orden del día.