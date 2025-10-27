Carles Puigdemont anuncia que su partido "pasa a la oposición" y culpa al PSOE de su ruptura: "Ha ignorando su debilidad parlamentaria"

La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilizado este lunes al PSOE de la ruptura del acuerdo que mantenían las dos fuerzas y ha anunciado que su partido pasará a "ejercer oposición" al actual Gobierno que preside Pedro Sánchez.

La ejecutiva de JxCat ha decidido hoy por unanimidad que romperá sus acuerdos con el PSOE ya que consideran que "no hay voluntad" por parte de los socialistas de "ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma".

"El PSOE ha considerado que sus tiempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señalas que hemos ido avisando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", ha señalado el líder de Junts en una comparecencia de prensa en Perpiñán.

Puigdemont, que ha entrado a la sala entre aplausos de los miembros de la ejecutiva de Junts y acompañado de la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el secretario general, Jordi Turull, ha dicho que, en estos dos años, "no ha habido resultados que justifiquen y que den por válida la vía abierta hace dos años" con el PSOE. Los intentos de los socialistas estos últimos días de evitar la ruptura no han servido para que los de Puigdemont den marcha atrás, y ahora faltará concretar en qué se traducirá la decisión de Junts de romper las relaciones con el PSOE.

Sobre una posible moción de censura

Aunque siempre han rechazado la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde hace semanas sobrevuela en Junts la posibilidad de una moción de censura instrumental sin el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidato. Puigdemont no ha confirmado que se vaya a unir a una posible moción de censura, sí que ha afirmado que pasa a la oposición del Gobierno.

Fue en agosto cuando Puigdemont ya advirtió de que en otoño pasarían cosas si Sánchez no cumplía con los compromisos adquiridos, y hace una semana la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, elevó la presión. En concreto, la 'capitana' --como la denominan en Junts-- lanzó en el Congreso de que había que "empezar a hablar de la hora del cambio", que la situación no se podía alargar más y que si no cambiaba el Gobierno lo tendrían que hacer desde su partido.