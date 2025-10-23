Puigdemont alegaba que la medida cautelar era "no sólo procedente sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo"

Carles Puigdemont reúne a la ejecutiva de Junts en pleno pulso con el PSOE y Pedro Sánchez le pide "tiempo"

Compartir







La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda de manera cautelar la orden de detención nacional dictada por el instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, en el marco del recurso de amparo donde el líder de Junts ataca la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarle la malversación del 1-O.

Así se pronuncia el jefe de la Fiscalía del TC, Pedro Crespo, en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press. Puigdemont alegaba que la medida cautelar era "no sólo procedente sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo" porque la orden de detención supone "una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad", "además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo".

PUEDE INTERESARTE Salvador Illa se reunirá con Carles Puigdemont en Bruselas

Sin embargo, Crespo razona que se trata solo de "una hipotética afectación de su derecho a la libertad cuya efectiva --y en todo caso futura-- realización depende además en buena medida, como notoriamente ha quedado acreditado a lo largo de los años, de su propia voluntad, por más que su argumentación pretenda desenfocar o invertir la realidad jurídica de su situación".

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Carles Puigdemont

Al hilo, le reprocha que pretenda presentar "como una coacción que le impide entrar en territorio nacional lo que, en términos jurídicos, no es más que el fruto de su propio temor --no susceptible de tutela cautelar-- a ser privado de libertad en virtud de una resolución judicial que a su vez es consecuencia de su propia conducta procesal, concretada en la decisión de eludir la acción del tribunal que la adoptó".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A ello añade que no es competencia del Constitucional "en este trámite" cuestionar la orden de detención dictada por Llarena, "más allá del análisis, precisamente, de la efectiva concurrencia de un riesgo de fuga --aquí pública y notoriamente consumada-- que le sirva de suficiente motivación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Nada hay en consecuencia que restablecer en el plano de la libertad personal del actor, que disfruta de ella en tanto se mantiene voluntariamente fuera del radio de acción de la Justicia española", resuelve el fiscal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una medida cautelar que no se suele conceder

Crespo ya se pronunció en la misma línea respecto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al negarse igualmente a que se le levantara de forma cautelar la pena de inhabilitación, única que tiene vigente tras los indultos a los líderes del 'procés'. En su caso, Fiscalía alegó que supondría anticipar el fallo del TC.

El Constitucional rechazó resolver inmediatamente la medida cautelar de Puigdemont, acordando estudiarla, al igual que con Junqueras, en piezas separadas dentro del trámite de sus amparos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que, si bien es frecuente que se pidan este tipo de medidas cautelares, es raro que se concedan, por lo que auguran que en ambos casos serán finalmente rechazadas por el TC.