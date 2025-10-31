El PP ha convertido la Moncloa en una casa del terror y ha disfrazado a varios de sus miembros en 'La familia Addams'

El PP carga contra el ministro Óscar Puente y lo compara con "un primate" por burlarse de Alberto Nuñez Feijóo

Halloween llega este 31 de octubre a muchas casas donde no han perdido la oportunidad de disfrazarse y decorar sus hogares con adornos de lo más tenebrosos. Quien tampoco ha dudado en hacerlo es el PP, que ha felicitado esta fiesta a "casi todos" a través de un vídeo que han publicado en la red social 'X' y que ya se ha hecho viral.

Gracias a la inteligencia artificial, han convertido la Moncloa en un verdadero palacio del terror. No solo han decorado el edificio, sino que han caracterizado a algunas personas que pertenecen, o han pertenecido, al círculo de Pedro Sánchez. Haciendo referencia a la 'Familia Addams', presentan uno a uno a sus miembros. Primero, aparece la cara de José Luis Ábalos transformado en 'Fétido Addams', a quien han llamado 'Bábalos, el terror de las chistorras'.

En vez de Morticia Addams, le sigue 'Catedralicia Gómez, coleccionista de imputaciones'. Aunque con menos parecido, la mujer del presidente también ha sido una de las elegidas por el Partido Popular para crear este meme que no sentará del todo bien al Gobierno. Óscar Puente, ministro de Transportes, en el vídeo es 'Óscar Miente, siniestro de transportes', quien llevaba una cicatriz en la frente y los ojos en blanco.

Con María Jesús Montero, han combinado dos personajes, por un lado 'Miércoles Addams', llamándola 'Miércoles J. Montero, o Chiqui, la muñeca diabólica'. 'Infeliz Bolaños, quien solo tiene gafas para su amo' o 'Cosa Cerdán', acompañado de un billete de 100 euros en la mano, han sido los más caracterizados en el vídeo y de quienes más detalles han ofrecido. Al hermano de Pedro Sánchez, David, le han transformado en un fantasma especificando que va como 'Pedro por su casa'.

La respuesta del Gobierno

Y como no podía ser, 'El Uno, tu pesadilla y cada vez la de más gente', Pedro Sánchez. Para él han dejado el papel de líder de la casa, como presidente del Gobierno. Aparece con un bigote como el de 'Homero Addams', sonriendo con una mirada psicópata. El vídeo ya se ha vuelto viral en muchas redes sociales, ya acumula más de dos mil 'likes' en el perfil de 'X' del partido.

El Gobierno, Pedro Sánchez o el PSOE, todavía no se han pronunciado al respecto. Tampoco hay una publicación similar por parte de los socialistas. El presidente del Gobierno publicaba hace un par de horas una parte de su discurso durante el acto por el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura", acompañado de un mensaje claro y conciso sobre su intención al frente del país: "No vamos a dejar que nadie nos arranque las libertades que tanto nos ha costado".