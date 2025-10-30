El PP ha criticado que el presidente del Gobierno haya recurrido "en más de 40 ocasiones" a fórmulas "evasivas" como "no me acuerdo" o "no me consta"

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha acabado pasadas las 14.05 horas y tras cinco horas de interrogatorio por parte de todos los grupos, salvo el PNV, que le han preguntado sobre la financiación del partido, su relación con el exministro José Luis Ábalos o los cobros de dinero en efectivo en el partido, entre otras cuestiones.

Sánchez ha abandonado la Sala Clara Campoamor, escenario de la comparecencia, después de responder a las preguntas de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Vox, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Compromís, Más Madrid, Coalición Canaria, Junts per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Euskal Herria Bildu, PSOE y PP, en una sesión sin recesos en la que el presidente del organismo, Eloy Suárez Lamata, ha mantenido varios rifirrafes con el jefe del Ejecutivo y ha llamado al orden a algunos senadores.

"Comisión de difamación"

El presidente ha criticado lo que ha considerado como la "comisión de la difamación" --"esto es un circo", ha dicho-- y ha reconocido que ha cobrado de forma "anecdótica" en metálico del PSOE, siempre de forma legal y previa presentación de justificante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido desde la comisión de investigación del Senado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

No obstante, Sánchez ha reconocido que le repugnan los "hábitos personales" de Ábalos tras conocerse los audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

En cualquier caso, Sánchez ha admitido que Ábalos fue de su "máxima confianza", asegurando que el exministro tenía unas "cualidades políticas que son claras" en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".

Su relación con Koldo

Durante otra parte de su interrogatorio, Sánchez ha definido su relación con Koldo García como "absolutamente anecdótica" porque era una persona de colaboración de José Luis Ábalos y no recuerda cuántas veces ha podido hablar con él, pero sí que ha garantizado que "han sido las mínimas posibles".

Del mismo modo, ha dicho que no recuerda quién tomó la decisión de colocar a Koldo García a custodiar sus avales para las primarias socialistas, aunque sí que ha dicho que no fue él.

El cese de Ábalos

Al ser preguntado por los motivos por los que cesó a Ábalos en 2021, Sánchez ha querido contextualizar ese año con la desescalada de la pandemia, motivo por el cuál ha dicho que afrontó una crisis de Gobierno para afrontar la otra etapa del Covid-19.

Por ello, ha insistido en desmentir los "rumores" de que podría estar al tanto de las conductas de Ábalos: "En cuanto tuve conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia, cuestión distinta a lo que han hecho otras organizaciones.

Eso sí, cree que Ábalos "cumplió con su tarea" en lo que tiene que ver con su labor al frente de Transportes y en la extensión de la alta velocidad.

No obstante, ha precisado que decidió incluirle en la listas para las elecciones de 2023 como propuesta del PSOE de la Comunidad Valenciana.

Durante esta parte del interrogatorio, la senadora de UPN ha sacado a colación a "la banda del Peugeot", incluyendo también a Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, algo con lo que Sánchez ha respondido con ironía.

Tras preguntarle María del Mar Caballero cuántos iban en el "Peugeot", Sánchez se ha extrañado con esa cuestión y ha respondido con ironía: "Pues depende del día". Esto ha provocado que la senadora de UPN haya dicho que se alegra de que "se lo esté pasando bien", a lo que Sánchez ha dicho que no es que se lo pase bien, sino que le parece "una pérdida de tiempo".

Tono muy duro del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido sometido a un tenso interrogatorio en el Senado por parte del portavoz del PP Alejo Miranda, quien le ha apremiado a responder "sí o no" a decenas de preguntas sobre corrupción a las que, en su mayoría, el jefe del Ejecutivo ha eludido contestar con datos concretos.

Entre continuas interrupciones y reproches mutuos y numerosas llamadas al orden por parte del presidente de la Comisión, Eloy Suárez, Sánchez ha confirmado algunas de las afirmaciones que ya había hecho a otros portavoces para defender la limpieza de las cuentas del PSOE o desvincular a su mujer del rescate de Air Europa.

En un tono incisivo, el senador del PP ha reprochado reiteradamente a Sánchez que no respondiera a sus preguntas para concluir acusándole de carecer de "escrúpulos" y de estar "acorralado por la verdad" y "salpicado por la corrupción".

Le ha advertido además, en el final de su intervención, que ahora llegará el "veredicto" de la militancia socialista, que -ha vaticinado- "renegarán" de él "cuando esto estalle" como antes hicieron con el exministro José Luis Ábalos o el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El PP reta a Sánchez a un careo con Ábalos y Aldama

El Partido Popular ha retado este jueves a Pedro Sánchez a un careo con el exministro José Luis Ábalos y el presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama con el objetivo de contrastar las "mentiras" del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente del Gobierno no se ha pronunciado explícitamente sobre esa fórmula del careo mientras que fuentes de Moncloa consideran que no tiene encaje reglamentario.

"¿Sería capaz, señor Sánchez, y le pregunto concretamente, de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos. Señor Sánchez, ¿sí o no?", ha interpelado directamente el senador del Grupo Popular Alejo Miranda al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado.

"Eso dependerá...", ha replicado Sánchez, sin entrar en el fondo de la cuestión ni aclarar si estaría dispuesto a ese careo. Entonces, Miranda ha insistido de nuevo en preguntar a Sánchez si se "sometería voluntariamente a un careo para establecer las diferencias y saber quién es de los tres el que dice la verdad?". "¿Sí o no? Es muy fácil".

El presidente del Gobierno ha replicado entonces: "Yo creo, señoría, que se responde usted mismo". Fuentes de Moncloa han señalado después que no hay antecedentes sobre el careo y creen que no tiene encaje reglamentario.

"Nula vocación de colaborar de Sánchez"

Al término de la comisión, que se ha prolongado cinco horas, fuentes del PP han subrayado que han planteado ese careo para que Sánchez "aclare las diferencias entre sus declaraciones y las de los imputados Ábalos y Aldama".

"Se ha negado a someterse a esa fórmula aclaratoria y él sabrá el motivo por el que teme verse con el nexo corruptor de la trama y con el principal corrompido. La propuesta sigue en vigor", han señalado fuentes del PP.

El PP ha criticado que el presidente del Gobierno haya recurrido "en más de 40 ocasiones" a fórmulas "evasivas" como "no me acuerdo" o "no me consta". "Para esto no necesitaba una 'war room' ni le hacían falta 950 asesores", han indicado fuentes 'populares'.

El PP ha dicho que ya contaba con que el presidente del Gobierno "intentara evadir todas las preguntas del senador del PP". A su entender, "buscar verdades en cualquier testimonio de Pedro Sánchez sería ingenuo".

"Decir la verdad no se le da bien. Pero sí buscábamos sentarle en la comisión de investigación y hacerle las preguntas que muchos españoles querrían que respondiera", ha dicho las mismas fuentes. A su entender, Sánchez "no lo ha hecho, pero todos los españoles han visto la nula vocación de colaborar del presidente".