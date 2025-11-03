Álvaro García Ortiz ha sido recibido entre ovaciones y aplausos por parte de los trabajadores de la Fiscalía en uno de los recesos del juicio

La fiscal superior de Madrid apunta a García Ortiz: "No le di ni los buenos días. Le dije '¿has filtrado los correos?'"

Compartir







Ya ha comenzado el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y acusado de haber filtrado un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el cual proponía un pacto a la Fiscalía para evitar un ingreso en prisión por un delito de fraude fiscal. Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo.

Este lunes, en uno de esos recesos del juicio García Ortiz ha regresado durante unos minutos a su despacho. Cuando ha entrado al edificio de la Fiscalía ha sido sorprendido por una gran ovación de aplausos que ha durado varios minutos. Muchos de los trabajadores se han concentrado en el patio central del edificio parra envolver al fiscal entre cariñosos aplausos. Álvaro García Ortiz ha quedado muy sorprendido y ha lanzado besos a sus compañeros.

El juicio durará dos semanas y declararán en la sala hasta 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas y políticos. Uno de los primeros será también el novio de Ayuso, Alberto González Amador. Por último, el 12 de noviembre declarará García Ortiz, el gran protagonista de este juicio inédito, que se juega hasta 6 años de prisión y que defenderá su inocencia para no ser también el primer fiscal general del Estado condenado.

Las primeras declaraciones contra García Ortiz

En una de esas primeras declaraciones sobre el caso, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha revelado que se encaró con García Ortiz al preguntarle, “¿Has filtrado ya los correos?, a lo que él respondió “eso ahora no importa”. “Se me quedó grabado en el alma”. "No le di ni los buenos días. Le pregunté, '¿Has filtrado los correos?'. Entonces me dijo que 'eso ahora no importa', pero a mí eso sí que me importaba, a mí si me importaba que se hubieran filtrado los correos; eso se me quedó grabado en el alma", ha asegurado ante la mirada del fiscal general, visiblemente serio.

Ahora bien, ha atribuido a un lapsus que en la instrucción se refiriera a la nota de prensa y no a los correos, cuando le preguntó al fiscal general, quien, según ella, no negó en ningún momento que hubiera filtrado esos correos. Lastra ha explicado que en esa misma conversación en la que García Ortiz le apremiaba a sacar la nota de prensa sobre el caso de González Amador, la fiscal le pidió tiempo para revisarla. Aunque poco después, tras otra llamada del fiscal general, le precisó que si ya había consensuado la nota con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, "no tenía inconveniente" en que su jefe de prensa enviara la nota con el membrete de la Fiscalía Provincial, dado que ella "no asumía el contenido de esa nota".