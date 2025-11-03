Almudena Lastra ha revelado que se encaró con el fiscal general cuando le preguntó si había filtrado los correos

Arranca el juicio contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado: 40 testigos y un caso inédito por presunta revelación de secretos

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha revelado que se encaró con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuando le preguntó, "¿Has filtrado los correos?", a lo que este le respondió que "eso ahora no importa", pero "a mí eso sí que me importaba; se me quedó grabado en el alma".

Lastra se ha referido así este lunes en su declaración en el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de esos correos sobre un caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así, la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan, el fiscal general le llamó por teléfono cuando ella iba en el coche.

"No le di ni los buenos días. Le pregunté, '¿Has filtrado los correos?'. Entonces me dijo que 'eso ahora no importa', pero a mí eso sí que me importaba, a mí si me importaba que se hubieran filtrado los correos; eso se me quedó grabado en el alma", ha asegurado ante la mirada del fiscal general, visiblemente serio.

El lapsus de Lastra cuando habló de nota de prensa y no de correos

Ahora bien, ha atribuido a un lapsus que en la instrucción se refiriera a la nota de prensa y no a los correos, cuando le preguntó al fiscal general, quien, según ella, no negó en ningún momento que hubiera filtrado esos correos. Lastra ha explicado que en esa misma conversación en la que García Ortiz le apremiaba a sacar la nota de prensa sobre el caso de González Amador, la fiscal le pidió tiempo para revisarla.

Aunque poco después, tras otra llamada del fiscal general, le precisó que si ya había consensuado la nota con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, "no tenía inconveniente" en que su jefe de prensa enviara la nota con el membrete de la Fiscalía Provincial, dado que ella "no asumía el contenido de esa nota".

Lastra ha asegurado que "hubiera bastado con señalar que la información publicada por 'El Mundo' (la noche previa, en la que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era al contrario) era falsa".

"Ese es el procedimiento habitual, decir que no se ha dado ninguna instrucción para que se retire el fiscal del caso, y con eso se hubiera desmentido la noticia", ha declarado la fiscal. "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie".

"Me quedé pasmada" cuando se enviaron los correos al fiscal general

Lastra ha relatado que no solo se enfadó con el fiscal general por los correos, sino también con la fiscal provincial la noche del día 13, después de que el fiscal del caso Julián Salto remitiera a ambas los correos que se investigan en la causa sobre la conformidad que ofreció a la fiscalía el abogado del novio de Ayuso.

"Le dije, 'Acabo de hablar con Julián y me ha dicho que nos ha mandado los correos', y me dijo, 'Sí, sí, ya se los he enviado al fiscal general'. Y me quedé pasmada", ha apuntado, tras lo cual le reprochó, "Para qué pasas los correos, ¡los van filtrar!", una frase que, según ella, le dijo "literalmente".

Sin embargo, unos minutos antes, la fiscal provincial ha negado en su testifical ante el tribunal que la fiscal superior le dijera eso: "No, conversaciones de filtraciones con Lastra no tengo".

No informó de la causa contra González Amador previamente porque es "un señor particular"

La fiscal ha explicado, por otra parte, que cuando tuvo conocimiento de la publicación el 12 de marzo de 2024 de la noticia de 'El Diario' sobre el fraude fiscal de González Amador, ella le dijo a su jefe de prensa que "de esto no hablamos".

Es más, para justificar por qué no dio publicidad ni informó de este caso desde que le llegó la dación de cuentas el 7 de marzo ha dicho: "Nosotros damos la nota de prensa cuando afecta a la personalidad; cuando afecta a la vida familiar de las personas, creo que no tenemos que dar una nota de prensa, y por eso yo, a Íñigo (su jefe de prensa), no le dije nada, porque era un señor particular".

"Si yo conduzco borracha, soy noticia; si mi hijo conduce borracho, no es noticia", ha puesto como ejemplo. Por otra parte, ha aseverado que no existe una "obligación de borrar nada" en los dispositivos móviles, pues solo existe "una recomendación" de borrar correos por razones de capacidad de las cuentas, no de seguridad, como sí alegó el fiscal general en la instrucción.