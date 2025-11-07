Agencia EFE 07 NOV 2025 - 13:08h.

El hermano de Pedro Sánchez es investigado por su nombramiento como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz

Compartir







La Audiencia Provincial de Badajoz ya ha puesto fecha al juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño. Será del 9 al 14 de febrero. Ambos están siendo investigado por el proceso de selección y nombramiento del hermano de Pedro Sánchez, como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense.

La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.