Última hora del estado de salud de Isabel Díaz Ayuso: abandona la misa de la Almudena en ambulancia

Ayuso ha llegado a la catedral para la misa de la Almudena y minutos después se ha tenido que marchar en ambulancia

Isabel Díaz Ayuso cancela su asistencia al 17 Congreso del PP de Andalucía por motivos de salud

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera este sábado participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso se encuentra en un hospital de la capital a la espera de un diagnóstico, ha indicado su equipo al diario El País.

La mandataria autonómica, a su llegada este domingo a la catedral, ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después, ha tenido que abandonar la ceremonia religiosa.

(Noticia en ampliación)