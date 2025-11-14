La Guardia Civil acude a las sedes de la empresa en Madrid y Bilbao

El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán apuntaba irregularidades en las obras del túnel de Belate

Compartir







Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de la empresa Acciona dentro de una derivada del 'caso Koldo' que se investiga bajo secreto.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, los agentes de la UCO se encuentran en sedes de la empresa en Bilbao y Madrid por una diligencias declaradas secretas en una pieza separada de la instrucción del Tribunal Supremo.

PUEDE INTERESARTE El exgerente del PSOE declara que nadie comprobaba los tickets

El informe de la UCO que derivó en la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE apuntaba a posible irregularidades en la adjudicaciones a Acciona de la obra del túnel de Belate, en Navarra.

Cinco expedientes de adjudicación

El pasado junio, el juez requirió a Acciona a entregar, "en el acto y en presencia de la fuerza actuante", los expedientes de adjudicación de cinco obras públicas, y copia del correo del que fuera director del Departamento de Navarra en la empresa, Fernando Agustín Merino, al que se relaciona con Koldo García y, por extensión, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia acuerda investigar los pagos en metálico a Ábalos y Koldo

En ese momento, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazó registrar las instalaciones de Acciona y solo requirió los expedientes de adjudicación de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y dos en Murcia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ahora va un paso más allá y ha ordenado el registro de varias instalaciones de Acciona. El juez busca pruebas del supuesto pago de comisiones ilegales por adjudicaciones en la época en la que José Luis Ábalos era ministro de Transportes.