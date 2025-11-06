El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada

Ángel Víctor Torres se disculpó con Koldo García por los pagos pendientes de mascarillas y le prometió resolverlos: "He dado el golpe preciso en la mesa"

Compartir







MadridEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha abierto una pieza separada sobre los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante presuntos indicios de blanqueo.

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, la empleada del partido Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

A todo esto se añade la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan esos pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, que en algunas ocasiones recogía su mujer Patricia Úriz, así como la información facilitada por el PSOE y que vincula dichos pagos a liquidaciones de gastos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada en el marco del caso Koldo y de la documentación.