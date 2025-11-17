España supera a países como Francia y Japón en potencia ferroviaria, pero sigue a años luz de China: en qué consiste el objetivo marcado por Óscar Puente

Óscar Puente promete subir a 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes y una nueva estación en Parla

Óscar Puente ha prometido subir hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes AVE, recortando considerablemente el tiempo de viaje desde Madrid hasta Barcelona. España ya es una gran potencia en cuanto a la red ferroviaria de alta velocidad, actualmente estamos en 4.000 kilómetros de vía. Sin embargo, todavía estamos a años luz de China, que supera los 48.000 km, aunque si llegamos a superar a otros países como Japón o Francia. Informa en el vídeo Almudena Calvo y Sara Pérez.

Si se cumple lo que ha prometido para los próximos tres años el ministro de Transporte, ocuparíamos el tercer puesto en velocidad operativa, aunque seguiría superándonos China que alcanza ya los 450 kilómetros por hora con su tren de levitación magnética. A pesar de este objetivo del Gobierno, la red ferroviaria de España se encuentra con más problemas, como los graves retrasos o las cada vez más frecuentes averías que dejan incontables quejas por parte de miles de usuarios.

Empieza la cuenta atrás para que el AVE alcance los 350 kilómetros por hora: "Hoy es uno de esos días que se recordara, es el día de un nuevo punto de partida". Estas han sido las palabras del ministro para prometer un objetivo de cara a los próximos tres años. Un hito para la alta velocidad española que permitirá hacer el trayecto entre Madrid y Barcelona en menos de dos horas. Una rebaja de 37 minutos sobre el tiempo actual. Una noticia que ha sido muy bien recibida por algunos viajeros: "Encantada de saber que vamos a poder viajar más rápido y más cómodos".

En qué consiste esa reforma

El cambio no será tan rápido. Para alcanzar esa velocidad punta hay que cambiar cada una de las traviesas de la línea, esto requiere más de un millón por otras de tipo aerodinámico, para frenar el impacto del balasto en el tren, es decir, esa capa de grava que se extiende por toda la vía, como explica José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos: "El balasto no va a rebotar con los trenes, lo que va a hacer que el tren se mueva mucho mejor y va a circular a mayor velocidad".

Aunque los pasajeros más que correr, lo que buscan es que se les garantice un buen servicio: "Queremos que no haya retrasos y que se cumplan con los tiempos previstos". Lo que quieren es llegar en hora, hartos de las incidencias y averías de los últimos tiempos. "Esto no se hace para mejorar una línea férrea, sino que se hace obligatoriamente porque hay que hacer un mantenimiento integral de toda la línea, para no sufrir los retrasos que estamos sufriendo", añade el presidente. Un mantenimiento integral que supone inversiones milmillonarias para mejorar desde puentes y túneles a sistemas de seguridad.