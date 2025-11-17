Su abogada denuncia que grabaciones como esta vulneran una serie de derechos

El magistrado que investiga a Díez, Arturo Zamarriego, tiene pensado reproducir la grabación que efectuó Ignacio Stampa

La defensa de la exmilitante del PSOE Leire Díez ha pedido al juez que le investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho que expulse del procedimiento varias grabaciones, incluida la que efectuó el fiscal Ignacio Stampa y en la que ella decía ser "la persona que ha puesto el PSOE".

La abogada de la también exdirectora de filatelia de Correos y exjefa de comunicación en Enusa ha presentado este lunes un escrito en el que denuncia que grabaciones como esta vulneran una serie de derechos, como el de la intimidad o el secreto de las comunicaciones, informan a EFE fuentes jurídicas.

El juez trata de dilucidar si se habrían emprendido preguntas maniobras para recabar "información comprometida

En un principio, el magistrado que investiga a Díez, Arturo Zamarriego, tiene pensado reproducir este lunes la grabación que efectuó Ignacio Stampa de una reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la exmilitante socialista, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Los tres últimos están investigados en el juzgado de instrucción 9 de Madrid, cuyo titular interroga este lunes a Leire Díez y Pérez Dolset. Sus comparecencias aún no han comenzado, dado que el juez está reunido con los abogados en sala.

El juez trata de dilucidar -en una causa abierta tras una denuncia de Hazte Oír- si se habrían emprendido preguntas maniobras para recabar "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales", con la meta de "anular o malbaratar" investigaciones que afectarían a políticos y empresarios.

En el audio sobre la conversación con Stampa, que Leire Díez ha impugnado, ella manifiesta que era la "mano derecha" de quien entonces era el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión, y la "persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades.

En ese encuentro del 7 de mayo, que el fiscal grabó y cuyo audio figura en la causa, participó también Pérez Dolset, a quien se escucha contar que el juez Manuel García-Castellón le dio unos audios del comisario José Manuel Villarejo para desencriptarlos, entre los que se incluía un supuesto espionaje al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

La defensa de Díez también ha pedido la nulidad de la grabación de una reunión que mantuvo con el empresario huido de la Justicia, Alejandro Hamlyn, en un despacho de abogados, supuestamente para lograr información del mando de la UCO Antonio Balas.

Según la defensa, este audio vulneraría la confidencialidad de las conversaciones entre letrado y cliente, ya que era una reunión en la que se abordaba una estrategia procesal.