Leire Díez declara que se reunió dos veces con Santos Cerdán, pero también con más partidos

Leire Díez señala que se reunió dos veces en 2024 con Santos Cerdán por el caso Villarejo, pero también con otras formaciones

La exmilitante del PSOE ha pedido la nulidad de las grabaciones, incluida la del fiscal Ignacio Stampa

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha declarado que se reunió dos veces en 2024 con Santos Cerdán, porque, en su labor de investigación, tenía documentación del caso Villarejo de la que el partido sería "víctima", si bien ha precisado que también se reunió con otras formaciones, como PP y Vox.

Según fuentes presentes en la declaración que ha prestado como investigada este lunes ante el juez, Díez ha rechazado tener vínculo alguno con la dirección del PSOE ni trabajar para el partido y ha rechazado conocer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez -solo de mítines- o haberse reunido con el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García.

Sí que ha afirmado haberse reunido con el exdirigente socialista Santos Cerdán en 2024 -en prisión por otra causa-, en un encuentro organizado por una periodista, porque había documentación del caso Villarejo contra el PSOE, si bien ha enmarcado esta labor en una investigación periodística.

Leire Díez se niega a reconocer las grabaciones de la investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias

Ahora bien, ha negado tajantemente reconocer las grabaciones que obran en la investigación abierta por presunto cohecho y tráfico de influencias (las considera nulas), como una aportada por el fiscal Ignacio Stampa en la que se habría presentado como "la persona que ha puesto el PSOE" y "mano derecha" de Santos Cerdán.