Exclusiva | Leire Díez, antes de su comparecencia ante el juez: "No he hecho nada ilegal"

Leire Díez comparece ante el juez para defenderse de los delitos de tráfico de influencia y cohecho

Exclusiva | Leire Díez llora al hablar de su polémico audio: "Estoy preocupada"

Leire Díez declara hoy ante el Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla para intentar defenderse de dos delitos muy graves: tráfico de influencias y cohecho. Leire va a mantener su argumento de que lo hacía porque era periodista de investigación, pero su argumento ha envejecido mal, porque ante el Senado insistió en que lo hacía como periodista de investigación, aunque luego reconoció que no había publicado ni un solo artículo en calidad de periodista de investigación. Además, hay unos audios que la delatan, en los que habla con el fiscal Stampa y en los que se refiere a Santos Cerdán y al PSOE, hablando en su nombre.

'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Leire Díez, quien explica cómo se encuentra antes de su comparecencia ante el juez: "La enfrento con la tranquilidad de alguien que sabe que no ha hecho nada ilegal y con el respeto debido a la autoridad judicial. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir hoy, sentada frente al juez Zamarriego".

Leire Díez: "Tengo muchas ganas de que este circo mediático termine"

Además, aclara cuál es su relación con el PSOE: "Ninguna, y eso lo seguiré manteniendo en el juzgado hoy. Conozco a Zapatero de mítines, pero nada más; yo no he estado con Zapatero y tampoco he estado con Pedro Sánchez. Le conozco de mítines y actos electorales. Tampoco he tenido mensajes ni tengo contacto con Santos Cerdán".

Por último, explica que tiene ganas de que termine todo esto: "Tengo muchas ganas de que este circo mediático termine, porque no ha sido otra cosa, y después hay que hacer un proceso de reflexión. No podemos estar triturando personas todos los días en base a noticias que, cuando menos, queriendo tener muy buena voluntad, dicen cosas que no tienen sentido, como noticias que quieren hacer vinculaciones que no existen. De lo que sí tengo ganas es de que cese el acoso y las extorsiones".