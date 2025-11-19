La UCO refiere comisiones de 550.000 euros en obras del AVE en Murcia en el 'caso Koldo'

Según la investigación, Cerdán gestionó hasta 620.000 euros en contraprestaciones procedentes de Acciona

El informe de la UCO y los gastos de la esposa de Santos Cerdán vinculados a la trama: "La Paqui, gastar y gastar"

En el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incluye a la Región de Murcia en la investigación del ‘caso Koldo’, al detallar que la trama habría percibido comisiones por valor de 550.000 euros vinculadas a dos adjudicaciones de las obras del AVE en esta comunidad autónoma. En concreto y según el documento al que ha tenido, estos pagos procederían de la empresa Acciona, que habría sido favorecida por Adif frente a otras constructoras en procesos de licitación.

Se trata de unas obras que suponen un coste licitado de 158.801.001,58 euros del soterramiento ferroviario en Santiago el Mayor, de la provincia de Murcia y 121.196.734,32 euros de la plataforma del corredor Mediterráneo (AVE) en el tramo Murcia-Almería, más concretamente Pulpí-Vera. De estas dos adjudicaciones procederían 550.000 euros, que según la UCO, habrían generado comisiones ilegales por hasta 550.000 euros, que estarían gestionadas por Santos Cerdán.

Según la investigación, Cerdán gestionó hasta 620.000 euros en contraprestaciones procedentes de Acciona, algunas de las cuales corresponden a las obras murcianas. El informe también recoge grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023 que hacen referencia explícita a que los 550.000 euros procedentes de las adjudicaciones murcianas.

A lo largo de la conversación, también se mencionan otras adjudicaciones en Sevilla, Logroño y Tarragona, pero el informe subraya que la parte ya abonada y que constituye el eje de la investigación corresponde a las obras del AVE en la Región de Murcia.