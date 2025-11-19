La UCO comparte en su informe imágenes de los encuentros del que fuese 'número 3' del PSOE con Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona

La UCO dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños: nóminas, alquileres y una tarjeta

La trama encabezada por Santos Cerdán y a la que apunta la UCO de la Guardia Civil en sus informes se tomaba muchas precauciones para evitar escuchas y seguimientos. Los implicados apagaban sus móviles en cada reunión para evitar que las conversaciones fueran grabadas, en las videollamadas enseñaban notas escritas para evitar hablar entre ellos e incluso usaban aplicaciones específicas que les daban mayor seguridad anonimato. Tenían también un piso franco para que los encuentros fueran lo más clandestinos posibles, pero, pese a todas esas precauciones, estaban también las conversaciones entre los matrimonios, donde aparecen precisamente revelaciones que sacuden al “entorno familiar” de Cerdán y el tren de vida que llevaba la exmujer del ex secretario de Organización del PSOE.

“La Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también”, escribía a su esposa Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y dueño de Servinabar, empresa que usaba la trama, –y de la que el socialista poseía un 45% de las acciones, según la UCO–, para canalizar los pagos que recibían de constructoras como Acciona, derivados de los presuntos amaños.

PUEDE INTERESARTE La UCO concluye que los supuestos pagos de Acciona a Servinabar alcanzan los 6.707.294 millones

“Ya les vale”, contestaba la esposa de Antxon a éste, reprochando que, además, no eran “nada discretos”, algo ante lo cual el socio de Cerdán responde: “Hemos quedado en pararlo”.

PUEDE INTERESARTE Acciona niega el pago de mordidas y suspende de sus funciones a los dos empleados investigados

El entorno de Santos Cerdán se benefició de la trama, según la UCO

El informe de la UCO señala que el “entorno familiar” de Santos Cerdán también se benefició directamente de las mordidas derivadas de la trama, apuntando a importantes sumas de dinero.

Un día después de conocerse el contenido de dicho informe, la mujer del que fuese número tres del PSOE, Francisca Muñoz Cano, –‘la Paqui’–, evita las cámaras. La investigación, que la ha convertido también en una de las protagonistas, deja al descubierto sus movimientos con una tarjeta de Servinabar. Una tarjeta que, precisamente, deja de utilizarse cuando Koldo García es detenido.

En el informe, la Guardia Civil incluye cuadros de gastos en los viajes familiares como uno a Ibiza, con 1.795 euros de gastos en bares y restaurantes, u otro en Tenerife por 1.259 euros.

El informe de la UCO sobre los gastos de la Paqui, mujer de Santos Cerdán

Los elevados gastos, en especial los de la mujer de Cerdán, alertaban a su presunto socio, Antxón Alonso, como se refleja en esos mensajes con su mujer que constan en el informe. En total, 33.500 euros cargados a una misma tarjeta de Servinabar.

Paqui entró como socia-trabajadora en una consultora de la trama. Los agentes sospechan que jamás acudió y, en uno de los registros a Antxon Alonso, encontraron una nota manuscrita en la que se cuestionan cómo justificar su trabajo.

La empresa también asumió, durante 15 meses, el alquiler de la vivienda familiar en Madrid que además amuebló. La investigación desmonta la defensa del que fuera número 3 del PSOE y sus intentos por desvincularse de la constructora navarra.

El informe de los agentes de la Guardia Civil, concretamente, apunta que el 2% de las adjudicaciones a Acciona derivadas de los presuntos amaños iban directamente a Servinabar, empresa desde la que presuntamente se repartían las mordidas entre la familia de Cerdán, su socio y Koldo García, siendo utilizada así por la trama para canalizar esos pagos que recibían de la constructora, según la UCO.