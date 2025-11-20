Félix Bolaños ha expuesto que el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo

¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado y qué opciones tiene frente al fallo y la condena del Tribunal Supremo?

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que la discrepancia con la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede conllevar desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia".

En una declaración institucional desde el complejo de la Moncloa, Bolaños ha expuesto que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte. También ha trasladado su reconocimiento a la labor de García Ortiz como fiscal general del Estado "y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".

García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación y a una multa

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros. El alto tribunal -que no ha estado de acuerdo por unanimidad- ha adelantado este jueves el fallo de una sentencia que contará con el voto particular de dos de los siete magistrados. Así, le ordena indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales.

La decisión de este juicio histórico no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

El Gobierno asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el nombramiento del nuevo o la nueva fiscal general del Estado, que aseguran será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho.