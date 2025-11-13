La acusación particular en el juicio por revelación de secretos contra el García Ortiz pide cuatro años de cárcel

Juicio al fiscal general, en directo: el abogado del novio de Ayuso ve en la nota de prensa una "confesión" de la filtración

Compartir







La acusación particular que ejerce Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha sostenido este jueves en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la presunta filtración en su contra destrozó su presunción de inocencia al transmitir que "es un delincuente confeso", lo que ha asegurado que le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política".

Así se ha pronunciado el abogado Gabriel Ramos en su informe final ante el tribunal que juzga en el Supremo a García Ortiz por la presunta revelación de secretos contra el empresario por la supuesta filtración de un 'email' donde su defensa se ofrecía a que reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un pacto con Fiscalía y eludir la cárcel.

PUEDE INTERESARTE El fiscal general del Estado, entre gestos y negativas a las declaraciones de la UCO

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha dicho.

González Amador, "moneda política"

Ramos ha señalado que eso le convirtió también en "moneda política" bajo un "relato institucional" que ha denunciado que se ha ido apuntalando "día a día por el Gobierno". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha subrayado.

PUEDE INTERESARTE Sánchez insiste en la inocencia de su mujer, de su hermano y del fiscal general

Se trata de "una maquinaria de comunicación" que ha recalcado que le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. "¿Pero qué defensa se va a practicar?", ha planteado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La acusación particular ha pedido cuatro años de cárcel para el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. A su petición de pena se suman las demás acusaciones, hasta seis.

Por su parte la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, pide la absolución.

Este jueves, tras seis sesiones y 40 testigos, está previsto que el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general quede visto para sentencia.