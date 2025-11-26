El juez Juan Carlos Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa de Begoña Gómez

Manos Limpias fue el que presentó la denuncia inicial con recortes de prensa que sirvió para abrir la causa

El juez del 'caso Begoña Gómez' rechaza archivar la causa e imputa un alto cargo de Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado ha expulsado a Manos Limpias de la causa de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado ha tomado esta decisión porque no ha enviado el justificante del pago de la fianza para ser acusación popular.

Manos Limpias fue el que presentó la denuncia inicial con recortes de prensa -alguno falso- que sirvió para abrir la causa. El juez Peinado había exigido los justificantes bancarios del pago de la fianza pero el pseudosindicato ultra no los ha presentado y se queda fuera de la causa.

Podría haber un recurso por parte de Manos Limpias

El juez Peinado decidió expulsar a Manos Limpias de la causa el pasado 24 de noviembre. Ese mismo día, Carlos Perales, abogado del pseudosinficato, dejó la dirección letrada porque "se ha utilizado el procedimiento judicial como un instrumento para la obtención de fines de naturaleza política".

“La abogacía no puede ser confundida con el activismo político y las decisiones estratégicas que se toman responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”, recalcó el letrado.

Ahora, podría haber un recurso por parte de Manos Limpias contra esta decisión del magistrado.