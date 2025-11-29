El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirma que el Gobierno de Sánchez está sin mayoría y "empantanado en temas judiciales"

Pedro Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday': ponen en venta la democracia y ofrecen "descuentos" en los servicios públicos

Compartir







BarcelonaEl secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no pida ayuda a los empresarios, sino que les pida perdón" por lo que tacha de maltrato sistémico, después de que el líder de la oposición reclamara votos este viernes para presentar una moción de censura.

En el Consell Nacional de Junts de este sábado, ha dicho que esas declaraciones son una "osadía" y que debería solicitar disculpas a los empresarios por, según él, haberlos invitado a abandonar Cataluña y no haber pedido aún que vuelvan.

Y ha insistido en por qué debe disculparse Feijóo ante Cataluña: "Perdón a los catalanes por todo lo que hicieron desde las alcantarillas del Estado para matar civilmente y políticamente a tantos líderes catalanes. Perdón a los catalanes por todo su boicot a que el catalán pueda ser una lengua oficial en Europa", ha insistido.

También ha dicho que debería pedir perdón a los barceloneses "por haber hecho aquella moción de censura preventiva a Xavier Trias pactando con Collboni y haciendo que los socialistas manden en la capital de Cataluña".

Distanciamiento con el PSOE

En referencia al distanciamiento de Junts con el PSOE, ha asegurado que este acuerdo era una oportunidad pero que el PSOE no fue capaz de aprovecharlo "ni con mediación internacional ni con verificadores ni con una situación de absoluta fragilidad".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros sólo nos mueve defender Cataluña", ha advertido Turull durante su intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De este modo, considera que el Ejecutivo no tiene mayoría y está "absolutamente empantanado en temas judiciales". "Con muchas dosis de 'lawfare', sí, de ese 'lawfare' que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas", ha criticado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Encuestas electorales

Jordi Turull también se ha referido a recientes encuestas electorales como la del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, según la cual Junts empataría con Aliança Catalana (AC) en tercera posición en unas catalanas: "Las encuestas, en caso de ser buenas, sólo explican el instante presente. La política catalana ha demostrado demasiadas veces que las fotografías de hoy no son los titulares de mañana".

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a no dejarse "impresionar" ni tentarse a dar volantazos. "Algunos sí están deseando que hagamos esos volantazos, para ver si dejamos de ser aquella fuerza política serena, firme, que mantiene la posición y que trabaja incansablemente para ser la alternativa al actual Govern", ha añadido.

Así, ha lamentado que ahora "aparece un nuevo actor político que crece a partir del populismo" y que se basa en alimentar el miedo y los prejuicios y que ofrece soluciones fáciles a problemas profundos, ha dicho.

Críticas al Govern

"Cataluña no puede caer en esta deriva que transforma el malestar en odio y la incertidumbre en exclusión. El catalanismo no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división", ha añadido.

Turull ha defendido que Junts es "la única alternativa posible" al Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al PSC, que considera que ha renunciado a defender Cataluña. También se ha referido al modelo de financiación, que "acabará siendo el 'timo de la estampita'".

Sobre vivienda, ha denunciado que el Govern opta por una política de "postureo" con los Comuns, mientras que Junts opta por una política valiente, basada en la autoexigencia de las administraciones y el incremento del parque público de vivienda.