El juicio al hermano de Pedro Sánchez se retrasa tres meses más: arrancará el 28 de mayo

Se aplaza debido a que las fechas que estaban elegicas,del 9 al 14 de febrero, coinciden con acciones procesales de los abogados

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, no se sentará en el banquillo hasta el 28 de mayo de 2026. Así lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Badajoz, aplanzando la vista oral que estaba fijada para el 9 y 14 de febrero para tres meses después.

El motivo del aplazamiento se debe a la coincidencia de las fechas con obligacioes profesionales de varios de los abogados. El juicio oral a David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, arrancará el 28 de mayo y se alargará durante el mes de junio.