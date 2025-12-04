España ha decidido no participar en Eurovisión tras conocer que Israel sí estará en la competición: las sospechas de manipulación del televoto

Israel participará en Eurovisión 2026 y España se retira del festival

Israel sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Las delegaciones han votado la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión, propuesta por la UER hace dos semanas, y, por tanto, no ha sido necesaria una segunda votación sobre su participación. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo Martín.

RTVE ya tenía aprobado desde septiembre que no participaría en Eurovisión 2026 si Israel era admitido. El presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró hace una semana que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel y declaró que las medidas adoptadas eran "insuficientes".

Poco, más bien nada, ayudó que Israel rozara la victoria en el último festival de Eurovisión. Fue segunda, con serias sospechas de manipulación en el televoto. Si ya había voces que clamaban el boicot, si ya había protestas en la calle, esto encendió aún más la situación. La ofensiva fue clara por parte de Pedro Sánchez: si Rusia había sido excluida de eventos deportivos y del festival de Eurovisión. "Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel", estas fueron las palabras del presidente para expresar la opinión de España.

La tensión en España por la participación israelí

Con la vuelta ciclista de España, donde también participó Israel, se elevó aún más la tensión mientras el presidente alababa quién se ponía al lado de las víctimas: "España hoy es quien salva el honor de Europa". La oposición le acusaba de manchar la imagen de España, de alentar las protestas que impidieron la última etapa de la vuelta: "Es violencia política impedir que una competición deportiva termine", decía Feijóo.

Desde el exterior llegaba el sonoro enfado de Israel: "Es increíble, el señor Sánchez y sus ministros comunistas animaron a la violencia", afirmaba Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel. A la bronca política se sumó la decisión por mayoría absoluta del Consejo de Administración de Radio Televisión Española de no ir a Eurovisión si Israel participaba. Festival, por cierto, patrocinado por una empresa israelí. Esa amenaza de septiembre se confirma hoy. La salida implica, además, que no va a emitir las semifinales ni la final del festival.