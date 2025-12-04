La presidenta de la UER destaca que las votaciones demuestra el compromiso de proteger la transparencia del festival

La "gran mayoría" de miembros de la UER han respaldado la participación de Israel en Eurovisión

Israel se pronuncia sobre la decisión de la gran mayoría de países de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) sobre su participación en Eurovisión 2026. Una decisión que ha afectado directamente a España. "Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de Eurovisión y espero que el certamen siga siendo un ejemplo de cultura, música, amistad entre naciones y entendimiento cultural transfronterizo", confiesa en la red social X el presidente israelí, Isaac Herzog.

Herzog agradece “a los amigos que han defendido el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión”: "Refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música". "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo", sentencia el presidente israelí, quien ha asegurado que esto demuestra "solidaridad, compañerismo y cooperación".

"Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de aquellos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", ha asegurado el presidente israelí. Así, ha lanzado un mensaje a esos países entre los que se encuentra España: "Que la desgracia recaiga sobre ellos".

RTVE no emitirá Eurovisión 2026

La presidenta de la UER, Delphine Ernotte, destaca en un comunicado que el resultado de las votaciones demuestra “el compromiso de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de Eurovisión”. Lo cierto es que la gran mayoría de los países se han mostrado a favor de no realizar una nueva votación sobre la participación de los países en el festival, por lo que seguirá “según lo previsto”.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five'--, otros cuatro países condicionaron su presencia en el certamen a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

"La neutralidad y transparencia es un objetivo común", afirma Alfonso Morales

"La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, dijo el secretario general de RTVE, Alfonso Morales. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, añade el responsable de la Corporación.

La salida de España del festival, por tanto, implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.