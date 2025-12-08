Pilar Alegría, ha admitido que "evidentemente" el PSOE no ha actuado con la "celeridad necesaria" en el caso de Salazar

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha admitido este lunes que, "evidentemente" el PSOE no ha actuado con la "celeridad necesaria" en relación a la investigación abierta en torno a Paco Salazar, exalto cargo del PSOE apartado de la Moncloa por casos de acoso y al reciente anuncio de expulsión de su mano derecha Antonio Hernández.

Así lo ha señalado tras presidir, como secretaria general del PSOE aragonés, una sesión de la ejecutiva regional de su partido, convocada ante la posibilidad de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, opte por adelantar las elecciones si no consigue la aprobación de su proyecto de presupuestos.

Tras insistir sobre el informe interno puesto en marcha para investigar las conductas de Salazar ante varias trabajadoras de Moncloa, Alegría ha comentado que este documento podría finalizarse en próximas fechas, aunque no ha precisado cuando, y ha añadido que los pasos a seguir, entre ellos el posible envío del caso a la fiscalía, los decidirá la comisión encargada de la investigación.

Destaca el apoyo del partido a las víctimas

Ha destacado el apoyo prestado a las víctimas del presunto acoso a través de un protocolo desplegado el pasado verano que, según ha afirmado, "no hay otro partido que lo tenga".

En relación a la comisión encargada de la investigación, la ministra portavoz ha señalado que la actual responsable de Organización a nivel federal, Rebeca Torró, no forma parte de este órgano destinado a depurar la supuestas responsabilidades de Salazar, cuyo cese, ha recordado, fue "inmediato".

Tras el cese, ha explicado, se habilitó un canal de denuncias a la militancia que ha permitido destapar otros casos en otras federaciones, entre ellos uno que afecta al líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso a una militante. A pesar del malestar surgido en sectores de la militancia por estos casos, la ministra ha insistido en el compromiso por la igualdad y el feminismo de su partido, subrayando que, ha enfatizado que el PSOE no va a admitir lecciones de la derecha y ultraderecha.