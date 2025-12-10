La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha recordado que Leire Díez, detenida por la Guardia Civil, no es militante socialista

Detienen a Leire Díez, exmilitante socialista, por alusión a unos contratos públicos bajo sospecha

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha recordado este miércoles que Leire Díez, detenida por la Guardia Civil, no es militante socialista y ha pedido respeto a la justicia. La noticia de la detención, de la que han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha, ha llegado cuando Mínguez y otros dirigentes socialistas estaban en el Pleno del Congreso.

"Lo acabamos de escuchar ahora", ha dicho la portavoz del PSOE a los periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha expresado el "respeto absoluto al trabajo que está haciendo la Guardia Civil". Tras recordar que Leire Díez ya no es militante socialista, Mínguez ha dicho que "es tiempo de justicia".

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación. Ambos han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

La detención de Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez ha sido arrestada en la tarde del miércoles. Así lo han confirmado fuentes de EFE, después de que la detenida fuese investigada por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y por el que Fiscalía Anticorrupción había desestimado la petición de la protagonista para la nulidad de audios aportados a la causa.

Ha sido la Guardia Civil quien ha detenido este miércoles en Madrid a Leire Díez, exmilitante del PSOE, por alusión a unos contratos públicos que estaban bajo sospecha, según indican fuentes próximas a la investigación. Un arresto que llega después de que fuese investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.