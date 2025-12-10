Carlos Plá 10 DIC 2025 - 16:42h.

La magistrada quiere certificar las entradas y salidas de la sala el día de la DANA por su vinculación con el proceso de toma de decisiones

El jefe de gabinete de Mazón a Salomé Pradas el día de la DANA: “De confinar nada, por favor”

Compartir







ValenciaLa jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha requerido a la Conselleria de Emergencias que, en el plazo de tres días, entregue la copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio del Cecopi en las que se pueda certificar las entradas y salidas de la sala en la que se celebró la reunión del 29 de octubre de 2024, bien por su puerta delantera como por la trasera, desde las 15.00 horas en que se convocó al organismo hasta las 23.59.

Asimismo, ha acordado recabar de Les Corts, para que, "a la mayor brevedad", remitan las respuestas emitidas por el coordinador de prevención de Emergencias, que declaró como testigo en el procedimiento, en respuesta a preguntas parlamentarias en relación con la conservación de las imágenes de la llegada de las autoridades al Cecopi el 29O.

Así lo acuerda en un auto de este miércoles en el que justifica su decisión en el hecho de que en el proceso de toma de decisiones en relación con la emergencia "cobra especial importancia la determinación", tanto de las personas que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, como las que integraron el Cecopi.

En este último aspecto, señala la jueza que su conformación "no se produjo de manera conjunta, sino que se fueron uniendo progresivamente diversos participantes a lo largo de la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024".

Por ello, considera "pertinente" la unión de las grabaciones a la causa y cuyo mantenimiento "solo se puede estimar que se produjera por la relevancia de lo sucedido aquel día y la posible repercusión en un ulterior procedimiento penal si atendemos al régimen jurídico que se prevé en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales".

Edificio público y autoridades

En cualquier caso, considera que la investigación de los 230 fallecimientos y de los lesionados "justifica plenamente" esta prueba, "máxime si atendemos a que las personas que se encontraban en dicho lugar eran conocedoras de la posibilidad de ser grabadas en el propio interior de las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias, se trata de un edificio público, quienes puedan aparecer serán autoridades y funcionarios en el desempeño profesional y no se invade su intimidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mensajes de Suárez y de la secretaria de Mazón

En una providencia notificada también este miércoles, se da cuenta de los correos y mensajes remitidos por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, testigo en la causa, para que se unan al procedimiento y se trasladen a las partes, al igual que ocurre con los mensajes aportados por la testigo que ha prestado declaración este miércoles, directora general de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El chófer y los escoltas de Mazón

La jueza también ha acordado citar como testigo al chófer que prestaba servicio al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024 y requerir al jefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat, que en tres días identifique a los escoltas que el president tenía asignados ese día. Una vez cumplimentado ese oficio, se citará a esos escoltas.