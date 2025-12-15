El Ministerio del Interior cesará al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida, Antonio Royo Subías

Fue declarado culpable de atosigar y requerir sexualmente a una subordinada en el País Vasco en 1999.

El Ministerio del Interior cesará al nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Lleida, Antonio Royo Subías, tras conocer que fue declarado culpable de atosigar y requerir sexualmente a una subordinada en el País Vasco en 1999. Royo tomó posesión como comisario provincial de Lleida el pasado 9 de diciembre.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han confirmado que el cese será inmediato y han confirmado la información que este lunes publica el diario 'Segre'.

Un abuso de poder confirmado

Según esa información, el comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Gipuzkoa y confirmó el Tribunal Supremo, "desde el momento de su incorporación" comenzó a "requerir" a la víctima "para que mantuviera relaciones sexuales" con él.

"Si accedía a sus pretensiones —añadía el fallo, se encargaría de que obtuviera" dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, "en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga", lo que la abocaba a "peores servicios, etc", recoge el diario de esa sentencia.

La Audiencia relata otros episodios, como el manotazo en el culo que el actual comisario dio a la agente -que pidió el traslado a Barcelona- durante una comida con más funcionarios policiales en Pamplona.

El tribunal declaró probado el acoso sexual e impuso a Royo una multa de 1.080 euros y una indemnización a la agente acosada con 3.000 euros.